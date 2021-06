Les entreprises fribourgeoises retrouvent le chemin de la confiance

Fribourg (awp/ats) - Les entreprises fribourgeoises ont retrouvé confiance ces derniers mois dans le contexte de la vaccination anti-Covid. Une bonne moitié d'entre elles (58%) annonce une amélioration de la marche de leurs affaires, selon une enquête de l'Observatoire CCIF de l'économie.

Si les risques de pertes annuelles concernent toujours un peu plus d'un quart des membres de l'observatoire, la crise sanitaire ne devrait plus menacer leur avenir, pour une écrasante majorité des entreprises, a indiqué mercredi la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF).

Face à la reprise, de nouveaux défis se manifestent toutefois avec acuité: les pénuries et retards de livraison, qui touchent désormais autant certains commerces que la construction et l'industrie. La part des entreprises ayant vu leur activité fléchir tombe pour sa part à 5%, tandis que 37% font état d'affaires stables.

En février, les deux tiers des répondants parlaient encore de stagnation et un bon quart de détérioration, précise le communiqué. Seul bémol à la confirmation: le rebond n'est supérieur aux attentes du début de l'année que pour 29% des sondés, 58% d'entre eux le jugeant conforme aux attentes.

L'enquête, à laquelle 38 entreprises ont participé, a été menée du 14 au 21 juin par l'Observatoire CCIF de l'économie.

ats/fr