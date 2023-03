Les entreprises japonaises considèrent l'inflation et la possibilité d'une récession mondiale comme les principaux risques auxquels elles seront confrontées au cours de l'exercice 2023, selon un sondage mensuel de Reuters.

L'inflation au Japon a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, principalement en raison des prix de l'énergie, ce qui incite les entreprises à augmenter les salaires pour compenser la perte subie par les ménages.

Le mois de mars, qui marque la fin de l'année fiscale pour la plupart des entreprises japonaises, est en temps utile pour formuler des stratégies d'investissement et d'exploitation pour la période suivante.

Sur près de 500 grandes entreprises interrogées, 82 % ont déclaré que la poursuite de l'inflation mondiale constituait une préoccupation pour leurs activités au cours de la période à venir. En deuxième position, 59 % ont cité le risque d'une récession mondiale.

"La hausse continue du coût des intrants et l'augmentation des frais d'électricité pour nos unités de réfrigération sont susceptibles d'être des facteurs majeurs de compression des bénéfices", a déclaré un responsable d'une entreprise de vente en gros, sous couvert d'anonymat.

Alors que les prix de l'énergie et des denrées alimentaires s'envolent, la Banque du Japon affirme qu'elle n'a pas encore atteint son objectif de 2 % pour l'inflation de base. Le nouveau gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, s'est engagé à maintenir les mesures de relance pour atteindre cet objectif.

Interrogés sur leurs attentes en matière d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC), les chefs d'entreprise ont répondu le plus souvent (34 %) qu'ils prévoyaient une fourchette de 1,6 % à 2,0 %. Mais 43 % d'entre eux ont choisi une fourchette de 2,1 % ou plus, au-delà de l'objectif de la BOJ.

Après les mouvements brusques sur les marchés des changes l'année dernière, qui ont vu le yen s'affaiblir jusqu'à atteindre son niveau le plus bas en trois décennies, entraînant une intervention record du Japon pour soutenir la monnaie, les entreprises entrevoient une plus grande stabilité pour l'exercice 2023.

Près de la moitié d'entre elles estiment que le yen se négociera dans une fourchette de 131 à 135 par rapport au dollar. Une majorité, soit 69 %, a déclaré préférer un léger raffermissement de la monnaie par rapport au niveau de 136 atteint début mars.

Alors que les ralentissements et les restrictions liés à la pandémie de COVID-19 s'estompent, 85 % des entreprises ont déclaré qu'elles augmenteraient ou laisseraient inchangées leurs dépenses d'investissement l'année prochaine. L'objectif de dépenses le plus souvent cité est le remplacement d'équipements vieillissants (59 %).

"Dans l'attente d'une reprise après la crise de la grippe aviaire, nous ferons les investissements nécessaires au développement de nos activités", a déclaré un responsable de l'industrie ferroviaire.

Les dirigeants d'entreprise sont restés moroses quant à l'environnement à court terme, 80 % d'entre eux déclarant que les conditions seraient "moins bonnes" ou "mauvaises" d'ici la fin des trois prochains mois, soit le même pourcentage que lors de l'enquête précédente.

L'enquête Reuters Corporate Survey, réalisée pour Reuters par Nikkei Research entre le 8 et le 17 mars, a été menée auprès de 493 grandes entreprises japonaises non financières, dont 246 entreprises manufacturières et 247 entreprises non manufacturières.

Les sondages ont été effectués sous le couvert de l'anonymat, ce qui permet aux personnes interrogées de s'exprimer plus librement.