Les entreprises japonaises misent sur les acquisitions à l'étranger pour maintenir la croissance

Le yen s'est fortement déprécié face au dollar, s'échangeant à 135 yen pour 1 dollar, contre moins de 110 yen il y a un an et demi

Le Covid a inhibé la forte demande en acquisitions à l'étranger

Une baisse de 15 % du yen par rapport au dollar américain cette année rendra les achats à l'étranger plus coûteux pour les entreprises japonaises, mais les banquiers ont été plus occupés que l'année dernière avec de solides projets d'acquisition. Les fusions et acquisitions à l'étranger ont été le moteur de la croissance des transactions au Japon au cours de la dernière décennie, jusqu'à ce que le COVID-19 ne vienne compliquer les visites de sites et les réunions en face à face. L'assouplissement par le Japon des interdictions de voyager liées à la pandémie a donc libéré une demande refoulée pour les transactions à l'étranger, les acheteurs pouvant désormais visiter et évaluer les actifs des cibles, ont déclaré les banquiers.

Les transactions sortantes ont atteint le chiffre record de 947 en 2019, soit six fois plus que les transactions entrantes, avant de ralentir à 693 en 2020 et 731 en 2021, selon les données de Refinitiv. Le premier semestre de 2022 a vu ce nombre baisser de 3 % en glissement annuel pour atteindre 334, selon les données, mais les banquiers ont déclaré qu'il y avait des signes de retour de la dynamique au second semestre.

"Un yen faible a un impact car il rend une transaction sortante plus coûteuse et relève la barre du financement", a déclaré Koichiro Doi, responsable des fusions et acquisitions au Japon pour JPMorgan. "Mais acheter une société américaine signifie acheter des flux de trésorerie futurs qui seraient en dollars. Il s'agit avant tout d'un échange d'équivalents."

Le mois dernier, Sekisui House a accepté d'acheter le constructeur de maisons texan Chesmar Homes LLC pour environ 514 millions de dollars. Sekisui, dont le siège est à Osaka, s'attend à ce que les ventes aux États-Unis aident à récupérer l'investissement rapidement malgré la faiblesse du yen, a déclaré un porte-parole. Le mois dernier également, Sapporo Holdings a également annoncé l'achat, pour 168 millions de dollars, du fabricant de bière artisanale Stone Brewing, basé en Californie. "C'était notre objectif à long terme d'acquérir des bases de production sur les marchés en croissance", a déclaré un porte-parole.

Un attrait pour tous les secteurs, et toutes les régions

Les banquiers ont constaté un intérêt pour les fusions et acquisitions à l'étranger dans des secteurs aussi variés que la finance et l'industrie manufacturière et dans des régions aussi éloignées que l'Asie du Sud-Est et les États-Unis.

Shinsuke Tsunoda, directeur général senior de Nomura Securities, a déclaré qu'en raison de la diminution de la population nationale, les entreprises ont peu de choix en matière de croissance, si ce n'est le réalignement des opérations dans le pays ou l'expansion à l'étranger. Les activités à l'étranger sont des "incontournables" pour ces entreprises, de sorte qu'un yen faible n'est pas dissuasif, a déclaré M. Tsunoda.

Selon lui, les acheteurs s'intéressent probablement davantage aux changements de l'environnement commercial, tels que la hausse des coûts des matériaux et de l'énergie ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui compliquent les stratégies commerciales et rendent plus difficile l'évaluation des cibles potentielles d'acquisition.

Selon les données de Refinitiv, la valeur des opérations de fusion et d'acquisition annoncées dans le monde pour le premier semestre de l'année a diminué de 21 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 2 200 milliards de dollars. La difficulté d'accéder à des financements moins coûteux pourrait inciter les vendeurs à se tourner vers des acheteurs japonais aux poches profondes.

Comme la frénésie des transactions de ces deux dernières années aux États-Unis et en Europe s'est calmée, les vendeurs pourraient avoir besoin d'élargir leur champ d'action pour inclure des investisseurs mondiaux, a déclaré Koki Kaita, chef de l'équipe M&A de Daiwa Securities pour les industries. "Cela pourrait être positif" pour les entreprises japonaises, a déclaré Kaita.