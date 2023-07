* Indice manufacturier de juillet +3, première baisse depuis janvier

* Secteur des services +23, 2ème mois consécutif de baisse

* Le climat des affaires devrait s'améliorer au cours des trois prochains mois

TOKYO, 19 juillet - La confiance des grands industriels japonais a chuté en juillet pour la première fois depuis six mois, selon l'enquête Reuters Tankan de mercredi, signe d'une inquiétude croissante des exportateurs face à l'affaiblissement de la demande étrangère.

Leur indice est tombé à plus 3 en juillet, contre plus 8 le mois précédent. Les industries telles que l'acier, le raffinage du pétrole et l'industrie alimentaire ont connu des baisses de moral particulièrement importantes.

Le mois dernier, l'activité des usines asiatiques a chuté, pénalisée par la faiblesse de la demande chinoise en particulier.

"L'économie mondiale est aux prises avec des problèmes tels que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et la guerre prolongée en Ukraine, ce qui rend les perspectives incertaines. Dans le même temps, la concurrence s'intensifie à la fois sur les marchés nationaux et étrangers", a écrit un responsable de fabricant de machines dans la section commentaire de l'enquête.

L'enquête Reuters menée auprès de 504 grandes entreprises, dont 255 ont répondu, a également révélé que de nombreuses entreprises ont cité les pénuries de copeaux et les coûts élevés des matières premières comme facteurs négatifs.

L'indice du secteur des services s'est beaucoup mieux comporté, l'indice des entreprises non manufacturières n'ayant perdu qu'un point pour s'établir à +23, bien qu'il s'agisse d'un deuxième mois consécutif de baisse.

Les détaillants et les sociétés immobilières ont enregistré d'importants gains de confiance, tandis que les entreprises du secteur de l'information et de la communication, bien que toujours robustes, ont vu leur moral baisser quelque peu.

"Les affaires sont bonnes parce que les ventes restent solides avec les restaurants, dont beaucoup sont nos principaux clients, grâce à l'augmentation du tourisme entrant", a écrit un responsable d'une entreprise de commerce de gros.

Le sondage Reuters, réalisé du 5 au 14 juillet, a révélé que la confiance des entreprises devrait se redresser au cours des trois prochains mois, le sentiment des fabricants étant estimé à +7 et celui du secteur des services à +25.

Les indices Tankan de Reuters, qui peuvent servir d'indicateurs avancés pour les enquêtes Tankan de la Banque du Japon, sont calculés en soustrayant le pourcentage de répondants pessimistes de celui des répondants optimistes. Un chiffre positif signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes. Les personnes interrogées répondent sous couvert d'anonymat.