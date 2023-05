Plus de neuf entreprises japonaises sur dix éprouvent un sentiment de crise face à l'accélération de la baisse du taux de natalité dans le pays, et peu d'entre elles espèrent que le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida pourra enrayer cette chute, selon un sondage mensuel de Reuters.

M. Kishida a dévoilé en mars un plan visant à inverser la tendance de la natalité, un problème qui s'est aggravé sous les administrations successives du Parti libéral démocrate (PLD), menaçant de réduire davantage la main-d'œuvre du pays et d'affaiblir la demande des consommateurs.

Ces mesures, qui comprennent l'extension des allocations familiales, l'augmentation des congés parentaux rémunérés et l'octroi de subventions pour les traitements de fertilité, ont été prises après que le gouvernement a révélé que le nombre annuel de naissances était passé sous la barre des 800 000 pour la première fois l'année dernière, soit huit ans plus tôt que prévu.

Sur près de 500 grandes entreprises interrogées par Reuters, 94 % ont déclaré ressentir un sentiment de crise lorsqu'elles ont été interrogées sur la baisse des naissances annuelles en 2022. Seules 14 % des entreprises ont déclaré qu'elles espéraient que les mesures de M. Kishida seraient efficaces, tandis que 34 % ont affirmé qu'elles ne le seraient pas. Les autres entreprises qui ont répondu n'ont pas exprimé d'opinion.

"La réponse du PLD vise à décrocher des voix, elle ne s'attaque pas sérieusement au problème", a déclaré un représentant d'une entreprise de machines de transport, sous couvert d'anonymat.

À l'instar d'autres grandes économies industrielles, le Japon relève l'âge de la retraite et encourage davantage de femmes à travailler à mesure que sa population vieillit. Toutefois, contrairement à d'autres pays, il n'a pas cherché à recruter un grand nombre de travailleurs étrangers pour pourvoir ses postes vacants.

"Nous devons développer des marchés à l'étranger et faire appel à des travailleurs étrangers", a déclaré un représentant d'un fabricant de produits alimentaires.

À 49 ans, l'âge médian au Japon est le deuxième après celui de la ville-État de Monaco et c'est l'un des endroits les plus chers au monde pour élever un enfant.

L'administration de M. Kishida a déclaré qu'elle dévoilerait le mois prochain les détails du financement d'une initiative en faveur de la natalité qui devrait doubler les dépenses publiques consacrées à la garde d'enfants.

Dans le sondage Reuters, 54 % des entreprises ont déclaré qu'elles souhaitaient que le gouvernement augmente les impôts pour financer l'augmentation des dépenses, dont un peu moins de la moitié ont déclaré qu'elles souhaitaient une augmentation de la taxe sur les ventes payée par les consommateurs. Seules 18 % des entreprises ont demandé une augmentation des emprunts d'État.

L'enquête Reuters Corporate Survey, réalisée pour Reuters par Nikkei Research entre le 10 et le 19 mai, a été menée auprès de 493 grandes entreprises japonaises non financières, dont 246 entreprises manufacturières et 247 entreprises non manufacturières.

Les sondages ont été effectués sous le couvert de l'anonymat, ce qui a permis aux personnes interrogées de s'exprimer plus librement.

Cliquez ici pour une analyse plus détaillée des résultats du sondage. (Reportage de Tim Kelly ; Rédaction de Jacqueline Wong)