La Banque du Japon a pris "la décision politique appropriée au moment approprié", a déclaré le chef du plus grand lobby des entreprises japonaises, saluant la décision du gouverneur Kazuo Ueda de relever les taux d'intérêt pour la première fois en 17 ans.

"Je pense que la Banque du Japon a saisi les signes indiquant qu'un cycle vertueux entre les salaires et les prix a commencé", a déclaré Masakazu Tokura, président du Keidanren, aux journalistes.

Comme tout le monde s'y attendait, la BOJ a annoncé mardi qu'elle mettrait fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et à d'autres vestiges de sa politique peu orthodoxe. Mais les analystes s'attendent à ce qu'elle maintienne les taux autour de zéro pendant un certain temps, car la fragilité de la reprise économique l'oblige à ralentir toute nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

La décision de la banque centrale a été précédée par l'annonce d'augmentations de salaires plus importantes que prévu dans les entreprises, ce qui a fait naître l'espoir d'une hausse des dépenses des ménages qui se traduirait par une demande intérieure plus forte et une croissance plus durable de l'économie dans son ensemble. (Reportage de Maki Shiraki et Sam Nussey ; Rédaction de Kim Coghill)