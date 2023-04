La plupart des entreprises japonaises souhaitent que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, se concentre sur la stabilité des marchés financiers lors de sa première réunion de politique générale la semaine prochaine, et peu d'entre elles voient des avantages à un assouplissement de sa politique monétaire ultra-libre, selon un sondage mensuel de Reuters.

Jusqu'à présent, M. Ueda a fait part de son intention de maintenir ces conditions souples, bien qu'il ait déclaré au parlement cette semaine que le Japon était toujours en bonne voie pour atteindre l'objectif d'inflation de base de 2 % fixé par la banque centrale.

Sur près de 500 grandes entreprises interrogées, 52 % ont déclaré qu'elles espéraient des mesures de stabilité financière, un tiers d'entre elles estimant que M. Ueda devrait maintenir les politiques de son prédécesseur, Haruhiko Kuroda.

"Les marchés sont volatils, il est donc souhaitable que le nouveau conseil d'administration maintienne la stabilité de l'ancien", a déclaré un représentant d'un fabricant de machines électriques, sous réserve que son entreprise ne soit pas identifiée.

Cette prudence des entreprises survient après que le Fonds monétaire international a réduit ses perspectives de croissance économique mondiale pour 2023 et a mis en garde contre le risque posé par une éventuelle flambée des turbulences du système financier, déclarant que les investisseurs nerveux pourraient essayer de tester le "prochain maillon faible" du système financier à la suite du sauvetage du Credit Suisse mis en place par le gouvernement suisse.

Un peu moins d'un quart des entreprises japonaises interrogées par Reuters ont déclaré qu'elles souhaitaient une révision de la politique de taux d'intérêt négatifs de la BOJ, contre près de la moitié il y a deux mois, lorsque M. Ueda a été nommé à son poste.

Les entreprises sont également moins nombreuses à demander à la banque centrale de réviser son objectif d'inflation, passant de 28 % des sondés en février à 16 %.

"La politique du taux zéro a été assouplie, mais si les intérêts augmentent, cela pourrait conduire à une augmentation des créances douteuses, ce qui pourrait provoquer une récession", a déclaré un responsable d'un fabricant d'acier, sous couvert d'anonymat.

Les marchés, qui ont beaucoup spéculé sur la volonté de M. Ueda de mettre fin progressivement à ces mesures de relance, suivront de près sa première réunion de politique générale, les 27 et 28 avril, au cours de laquelle le conseil de la BOJ dévoilera de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et d'inflation jusqu'à l'exercice fiscal 2025.

Lors de sa première apparition devant le parlement en tant que gouverneur mercredi, M. Ueda a défendu l'achat d'obligations d'État que M. Kuroda a intensifié dans le cadre de ses efforts pour atteindre une inflation de 2 %. Il a également exhorté les entreprises à investir dans leurs effectifs.

L'enquête Reuters Corporate Survey, réalisée pour Reuters par Nikkei Research entre le 5 et le 14 avril, a porté sur 493 grandes entreprises japonaises non financières, dont 246 entreprises manufacturières et 247 entreprises non manufacturières.

Les sondages ont été effectués sous couvert d'anonymat, ce qui a permis aux personnes interrogées de s'exprimer plus librement.

