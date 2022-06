Les entreprises norvégiennes prévoient un ralentissement de la croissance au cours des six prochains mois, selon une enquête

"Les contraintes se sont généralisées dans tous les secteurs au cours du printemps, à l'exception du commerce de détail où un peu plus d'entreprises disposent désormais de capacités inutilisées", a déclaré la Banque de Norvège dans un communiqué.

L'enquête trimestrielle fournit des données essentielles à la politique monétaire. La banque centrale a déclaré qu'elle augmenterait très probablement les taux d'intérêt le 23 juin, avec une série d'autres hausses à venir.

Plus de six entreprises interrogées sur dix ont déclaré avoir utilisé toutes leurs capacités en mai, soit la proportion la plus élevée depuis près de 15 ans.

Les contacts interrogés ont relevé leur estimation de la croissance annuelle des salaires en 2022 à 3,9 % contre 3,7 % en février, ce qui est supérieur à la dernière prévision de la banque centrale de 3,7 %.

"Le rapport souligne que la Norges Bank a pris du retard", ont déclaré les analystes de Handelsbanken dans une obligation, ajoutant qu'ils s'attendaient toujours à ce que la banque centrale augmente son taux directeur de 50 points de base la semaine prochaine.

L'enquête suggère que l'économie est soumise à une forte pression et qu'elle a besoin de taux plus élevés, ont déclaré les analystes de Nordea dans une note, mais ils ont ajouté que les attentes salariales plus élevées n'étaient "rien de majeur" et n'impliquaient pas qu'une hausse des taux de 50 points de base était nécessaire en juin.

"Globalement, ce rapport indique également un ajustement à la hausse de la trajectoire des taux la semaine prochaine", a déclaré Nordea.