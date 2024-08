Les producteurs pétrochimiques d'Europe et d'Asie sont en mode survie, car des années d'augmentation des capacités en Chine, le marché le plus important, et les coûts élevés de l'énergie en Europe ont pesé sur les marges pendant trois années consécutives, obligeant les entreprises à se consolider.

Voici un aperçu des mouvements de consolidation des principaux producteurs à travers le monde.

EXXON MOBIL

ExxonMobil Chemical France a annoncé en avril qu'il fermerait le vapocraqueur et arrêterait la production chimique à Gravenchon cette année, ajoutant que le site a perdu plus de 500 millions d'euros depuis 2018 et reste non compétitif.

FORMOSA PETROCHEMICAL

Le géant taïwanais de la pétrochimie ne fait fonctionner qu'un seul de ses trois craqueurs de naphta depuis un an. L'entreprise a maintenu les deux autres craqueurs à l'arrêt en raison d'une faible demande et de marges malsaines, a déclaré le porte-parole KY Lin.

L'entreprise n'envisage pas de faire de nouveaux investissements à court terme en raison des conditions difficiles du marché, a déclaré un responsable de l'entreprise.

INEOS

La société britannique a acquis en avril la part de 50 % de TotalEnergies dans les activités Naphtachimie, Appryl et Gexaro, faisant d'Ineos l'unique propriétaire des unités de Lavera, dans le sud de la France.

L'opération comprend un vapocraqueur de 720 000 tonnes par an, une capacité de production d'aromatiques de 270 000 tonnes par an et une capacité de production de polypropylène de 300 000 tonnes par an.

LYONDELLBASELL

Le producteur américain de matières premières plastiques a déclaré en mai qu'il avait lancé un examen stratégique des actifs européens de deux de ses unités commerciales. En mai, la société a vendu son unité d'oxyde d'éthylène de Bayport (Texas) et ses activités connexes au fabricant de produits chimiques INEOS Oxide pour 700 millions de dollars.

MITSUI CHEMICALS

L'entreprise japonaise a annoncé en avril sa décision de fermer l'usine de phénol de son usine d'Ichihara d'ici l'année fiscale 2026, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En octobre 2024, elle fermera son usine de polyéthylène téréphtalate (PET) à Iwakuni-Ohtake Works. À Chiba, l'entreprise a conclu un accord avec Idemitsu Kosan pour envisager le regroupement des équipements d'éthylène, comme elle l'a indiqué dans ses résultats annuels publiés en mai.

Elle prévoit de réduire la taille de l'usine de diisocyanate de toluène (TDI) d'Omuta Work d'ici à l'exercice 2025 et envisage de fermer l'usine d'Anegasaki d'ici à 2027.

PENGERANG PETROCHEMICAL CO (PREFCHEM)

La coentreprise 50-50 entre Petronas et Saudi Aramco a maintenu son craqueur de naphta de 1,2 million de tonnes par an fermé depuis qu'il a été fermé pour maintenance au début de l'année. Le bureau du directeur général a déclaré qu'il n'y avait aucune information sur le redémarrage du craqueur.

SOCIÉTÉ SAOUDIENNE DES INDUSTRIES DE BASE (SABIC)

SABIC, détenue à 70 % par le géant pétrolier Aramco, a annoncé en avril son intention de fermer définitivement le craqueur de naphta n° 3 de son usine de Geleen, aux Pays-Bas, à la suite d'une opération de maintenance de routine sur le site.

SHELL

La major européenne de l'énergie a vendu en mai ses actifs de raffinage et de pétrochimie à Singapour, principal centre pétrolier d'Asie, à une coentreprise réunissant la société indonésienne de produits chimiques Chandra Asri et la société suisse d'exploitation minière et de négoce de matières premières Glencore.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du plan de Wael Sawan, PDG de Shell, visant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et à concentrer ses activités sur les secteurs les plus rentables.

SUMITOMO CHEMICAL

Saudi Aramco a accepté d'acheter au Japonais Sumitomo Chemical une participation de 22,5 % dans leur coentreprise pétrochimique Petro Rabigh pour 702 millions de dollars, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun mercredi.

L'accord réduit la participation de Sumitomo Chemical dans la coentreprise à 15 % et augmente la part d'Aramco à 60 %. (Reportage de Mohi Narayan, Joyce Lee et Haridas ; Rédaction de Florence Tan et Sonali Paul)