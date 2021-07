Les entreprises se remettent à investir (KOF)

Zurich (awp) - Après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus, les entreprises suisses veulent relancer leurs investissements. Les dépenses en biens d'équipements et machines représentent le principal poste de dépense, a indiqué vendredi l'institut de recherches KOF dans son bulletin d'information.

En 2020, les sociétés helvétiques ont réduit de 6% en termes nominaux leurs dépenses d'investissement. Cette baisse est cependant moins importante que les -9% précédemment anticipés par les entrepreneurs, ont souligné les économistes zurichois au terme d'un sondage.

Pour cette année, les patrons d'entreprises sont plus optimistes et tablent sur une croissance nominale de 7% des investissements, autant dans l'industrie, que la construction et le secteur des services. Dans ce dernier domaine, les acteurs du commerce de détail et de gros tablent sur une solide accélération de 12% à 21%.

La restauration et l'hôtellerie, particulièrement affectée par la crise, prend par contre de chemin inverse. Après un repli de 19% en 2020, ils prévoient une nouvelle baisse de 30% en 2021.

Parmi les firmes ayant décidé de délier les cordons de la bourse, les investissements en biens d'équipements ont le vent en poupe. Quelque 27% des personnes interrogées veulent relever leurs dépenses dans ce domaine. Et 19% des sondés veulent augmenter leurs investissements dans la construction.

Selon les économistes du KOF, ces données suggèrent que les projet d'investissements accumulés et non réalisés pendant la pandémie sont en voie d'être réalisés.

Quant aux raisons de ces investissements, les entrepreneurs évoquent le remplacement de matériel, la protection de l'environnement et l'accroissement des capacités de production.

