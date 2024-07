China Chengtong Holdings Group et China Orient Asset Management Co ont conjointement créé vendredi un fonds spécial pour la revitalisation des actifs fonciers des entreprises publiques d'une valeur de 30 milliards de yuans (4,13 milliards de dollars), a déclaré le China Securities Journal, soutenu par le gouvernement.

Le fonds aidera les entreprises publiques à utiliser leur stock de terrains et de bâtiments existants, et à améliorer l'efficacité de leur allocation de capital par le biais d'investissements directs et de l'établissement de sous-fonds, selon le rapport publié vendredi. (1 $ = 7,2691 yuans chinois renminbi) (Reportage d'Ella Cao, Qiaoyi Li et Ryan Woo ; Rédaction de Christian Schmollinger)