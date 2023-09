Zurich (awp) - Les directeurs d'achat restent clairement pessimistes en août, tout particulièrement dans l'industrie, en dépit de quelques améliorations par rapport au moins précédent, révèle vendredi l'indice PMI concocté par Credit Suisse et l'association Procure.ch.

Les volumes de production diminuent et les carnets de commandes manquent d'épaisseur. Les industriels ont tendance à écouler leur stocks de composants et rechignent à les reconstituer. L'inflation a cependant quelque peu diminué.

Pour les services, les sous-composants de l'indice laissent augurer une évolution latérale. La tendance des prix est clairement moins sombre que pour le secteur de l'industrie.

L'indice PMI pour l'industrie rebondit de 1,4 point sur un mois en août pour s'établir à 39,9 points, loin du seuil de croissance de 50 points. Son équivalent pour les services se redresse plus nettement, de 7,6 points à 50,3 points, juste au-dessus du seuil.

S'il convient de ne pas surinterpréter les évolutions sur un mois isolé, en raison de l'influence potentielle de facteurs particuliers tels que les périodes de vacances, l'indice PMI industrie se révèle un peu plus faible qu'anticipé par les économistes sondés par AWP et celui des services clairement meilleur. Les experts attendaient le premier entre 40 et 42 points et le second entre 42 et 45 points.

Le front de l'emploi reste robuste, 17% des sociétés industrielles et 10% des prestataires de services faisant état de réductions dans leurs effectifs.

rq/jh