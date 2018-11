Les entreprises vaudoises optimistes (étude)

Lausanne (awp/ats) - L'enthousiasme prédomine dans les entreprises vaudoises à l'heure du bilan 2018. Selon une enquête de la CVCI, 41% de ses membres sondés jugent la marche actuelle des affaires "bonne à excellente" contre 14% qui l'estiment "mauvaise à médiocre". Cette évolution positive devrait se poursuivre en 2019.

Les entreprises vaudoises ont à nouveau vu leurs affaires progresser de manière globale cette année. La situation est ainsi en progression dans les secteurs secondaire et tertiaire, pour les entreprises fortement exportatrices comme pour celles axées sur le marché intérieur, indique la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) lundi.

La marge d'autofinancement a progressé, de manière particulièrement importante dans l'industrie. En revanche, l'impact sur les investissements ne se fait que modérément sentir: 38% des entreprises ont procédé à des investissements cette année, contre 37% en 2017. Cette proportion devrait rester stable en 2019.

Sur le front de l'emploi, la tendance globale est à la création de places de travail, bien que des réductions d'effectifs aient encore été constatées, en particulier dans l'industrie. Celle-ci devrait par ailleurs se poursuivre l'an prochain : seules 7% des entreprises s'attendent à devoir réduire leurs effectifs.

Et plus d'un quart des entreprises annonceraient des difficultés de recrutement de main-d'oeuvre qualifiée. Après une hausse de 0,9% en 2018, l'augmentation moyenne des salaires s'annonce faible avec 1,0% l'an prochain.

L'enquête a été menée par la CVCI du 20 août au 5 octobre et 25% de ses membres ont répondu (199 entreprises industrielles et 604 sociétés de services), soit plus de 63'000 collaborateurs dans le canton.

ats/buc