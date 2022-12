Les envoyés des États-Unis et de l'UE exhortent le Kosovo et la Serbie à ne pas alimenter la violence

Des manifestants serbes dans le nord du Kosovo ont bloqué les routes principales et échangé des coups de feu avec la police après l'arrestation d'un ancien policier serbe pour avoir prétendument attaqué des institutions et des fonctionnaires du Kosovo lors de la montée des tensions entre les autorités et la minorité serbe du Kosovo.

Quelque 50 000 Serbes qui vivent dans la partie nord du Kosovo refusent de reconnaître l'autorité de Pristina et veulent rejoindre la Serbie.

Mardi a marqué le quatrième jour des blocages et les manifestants n'ont montré aucun signe qu'ils allaient retirer les camions remplis de gravier et d'autres machines lourdes des rues principales.

Après avoir rencontré le premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, l'envoyé américain pour les Balkans, Gabriel Escobar, a demandé à "tout le monde de rester calme", citant la nécessité de poursuivre le dialogue.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade refuse de reconnaître son statut d'État.

Toutefois, l'UE joue le rôle de médiateur dans les pourparlers visant à normaliser les relations et Bruxelles a déjà présenté un plan.

"Je ne pense pas que nous puissions nous permettre (d') attendre que quelque chose de grave se produise", a déclaré l'envoyé de l'UE pour le dialogue Pristina-Belgrade, Miroslav Lajcak, après avoir rencontré Kurti en compagnie d'Escobar.

"Pour moi, (une) bien meilleure façon d'enlever les barricades est de le faire à la suite d'un accord politique plutôt que par des bulldozers", a déclaré Lajcak.

Mardi, des soldats de l'OTAN et des policiers de l'UE à bord de véhicules blindés ont patrouillé à proximité du barrage routier dans le village de Rudare, près de la ville de Mitrovica, tandis que de l'autre côté de la barricade, les Serbes locaux brûlaient du bois pour se réchauffer alors que les températures descendaient en dessous de zéro et qu'il neigeait sporadiquement.