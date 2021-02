Après l’avoir ignoré pendant plusieurs années, les Français reviennent à l’achat d’or physique, appelé « or d’investissement », à l’instar de leurs voisins Allemands ou Suisses. Cette tendance se retrouve dans l’évolution du réseau Or en Cash : les épargnants en or d’investissement représentent désormais 20% des clients, contre à peine 8% il y a 6 mois. Le réseau intégré de négoce d’or ajoute que son activité « Or d’investissement » a été multipliée par 20 en 4 ans.



Ce retour à l'or s'explique notamment par un contexte économique incertain et la baisse de rentabilité des placements financiers traditionnels.



Or en Cash met également en avant les qualités intrinsèques du métal jaune: il ne subit pas les effets de l'inflation et bénéficie d'un régime fiscal très favorable (exonération de TVA à l'achat, aucune taxe à la détention depuis 2018, une taxe dégressive à la revente et totalement inexistante au bout de 22 ans).