Les épargnants français semblent retrouver confiance, selon Legg Mason

Legg Mason vient de publier la sixième édition de son Global Investment Survey. Cette enquête annuelle a été menée auprès de 16 810 investisseurs particuliers dans 17 pays différents, afin d'identifier à la fois de grandes tendances mondiales et de fortes spécificités nationales et régionales. Trois groupes d'âges différents ont été interrogés (Millennials : 18-36 ans, Génération X : 37-50 ans et Baby-Boomers : 51-70 ans) afin de pouvoir établir des comparaisons en termes de comportements d'investissement et de mettre en lumière les évolutions générationnelles majeures.Le Global Investment Survey 2018 de Legg Mason révèle une tendance à l'optimisme chez la majorité des investisseurs particuliers. A l'échelle mondiale, 59 % d'entre eux s'estiment à l'abri du besoin pour une retraite confortable et 58 % se déclarent confiants quant à leurs opportunités d'investissement pour les 12 mois à venir, tandis que seuls 14 % s'en inquiètent. Sur ce dernier point, les Millenials sont plus confiants (66%) que leurs aînés Baby-boomers (49 %).Les épargnants français ne font pas exception : ils sont 59 % à estimer pouvoir bénéficier d'une retraite confortable et 62 % portent un regard positif sur leurs opportunités d'investissement pour les 12 prochains mois, ce qui place la France respectivement aux 11ème et 8ème rang des pays les plus confiants." En 2017, Le Global Invetsment Survey révélait une très forte aversion au risque chez les épargnants français, alors situés au dernier rang mondial en termes de propension à investir leur épargne, rappelle Justin Eede, Responsable de la distribution Europe & Amériques chez Legg Mason. Le niveau de confiance élevé que nous relevons cette année pourrait bien annoncer un changement de cette tendance pourtant solidement ancrée dans les comportements en France. "