Les équipes de recherche du Burkina espèrent atteindre huit travailleurs piégés dans une mine inondée

Les six ressortissants du Burkina Faso, un Tanzanien et un Zambien sont portés disparus depuis que de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines à la mine Perkoa de la société canadienne Trevali Mining Corp. le 16 avril, l'obligeant à suspendre ses activités.

La société a déclaré que si la plupart des travailleurs sous terre ont pu être évacués en toute sécurité, les huit disparus se trouvaient sous le niveau 520, soit à 520 mètres (1 706 pieds) de la surface, au moment de l'inondation.

Il existe deux chambres de refuge conçues pour le cas où des mineurs seraient pris au piège, mais on ignore si l'un des travailleurs disparus a pu les atteindre.

L'une d'elles est située au niveau 570 et contient trois semaines de nourriture et d'eau. Une deuxième, plus petite, se trouve beaucoup plus profondément dans la mine, qui atteint 710 mètres sous la surface.

Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Lionel Bilgo, a déclaré mercredi que plus de 38 millions de litres d'eau avaient été retirés, laissant 10 mètres d'eau au-dessus de la première chambre de refuge.

"L'évent fonctionne toujours, ce qui nous permet de garder espoir", a déclaré Bilgo aux journalistes à la sortie d'une réunion du conseil municipal.

"C'est une course contre la montre", a-t-il ajouté.

Trevali a confirmé la mise au point de Bilgo, ajoutant que, bien qu'une conduite d'alimentation en air comprimé vers la chambre soit toujours sous pression, il n'y a aucun moyen de savoir si elle fonctionne.

"Les facteurs clés de la survie sont la disponibilité de l'oxygène et la façon dont les gens utilisent l'eau et toute réserve de nourriture", a-t-il déclaré dans un commentaire envoyé par e-mail.

Les membres de la famille désemparés se sont réunis chaque jour sur le site dans la province de Sanguie, au centre du Burkina Faso, pour obtenir des nouvelles et un soutien moral.

"Ce n'est pas facile", a déclaré à Reuters Antoine Bama, le frère de l'un des travailleurs disparus.

"Plus le nombre de jours augmente, plus l'angoisse est grande", a-t-il dit par téléphone.

Le gouvernement du Burkina Faso a lancé une enquête judiciaire sur l'incident et a déclaré la semaine dernière que les responsables de la mine seraient interdits de quitter le pays pendant la durée de l'enquête.

Trevali s'efforce également de déterminer la cause de l'accident.

"Nous avons initialement sous-estimé l'ampleur de la catastrophe", a déclaré Ditil Moussa Palenfo, directeur national de Nantou Mining, l'entité de Trevali qui possède Perkoa. "Il y a encore beaucoup à faire" pour atteindre la chambre de refuge, a-t-il ajouté.