La plupart des devises latino-américaines ont progressé mercredi, les espoirs d'une plus grande stimulation de la part de la Chine suite à des données économiques faibles faisant pression sur le dollar. Le peso mexicain a légèrement augmenté, les traders ayant évalué une lecture montrant un relâchement de l'inflation nationale.

Le peso mexicain a augmenté de 0,4% contre le dollar après que les données aient montré que le taux d'inflation annuel dans la deuxième plus grande économie d'Amérique latine a ralenti pour le sixième mois consécutif en juillet à 4,79%.

Les analystes étaient divisés sur les implications des données d'inflation sur l'orientation future de la politique de la Banque du Mexique, avec la banque centrale attendue pour maintenir les taux d'intérêt inchangés à 11,25% jeudi.

Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que l'atténuation des pressions inflationnistes sous-jacentes pourrait permettre à la banque centrale de réduire ses taux à partir du quatrième trimestre.

Toutefois, Jason Tuvey, économiste en chef adjoint des marchés émergents chez Capital Economics, a souligné la faiblesse de l'inflation des services, affirmant que "les réductions de taux seront plus progressives que ce que la plupart des gens anticipent".

La décision politique interviendra à un moment où le Chili et le Brésil ont commencé à se dissocier de la Réserve fédérale américaine en réduisant les taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement de l'inflation.

L'indice plus large des devises latino-américaines était en hausse de 0,5% à 1910 GMT, alors que le dollar perdait de la vitesse après que le sentiment de risque ait été soutenu par des données montrant que la Chine est tombée en déflation, ce qui a stimulé les paris d'une plus grande stimulation de la part de la deuxième plus grande économie du monde.

Les espoirs de relance ont soutenu les prix du cuivre, aidant le peso chilien et le sol péruvien, les devises des principaux exportateurs de métaux, à augmenter de 0,2 % et 0,4 % respectivement.{MET/L]

Pendant ce temps, le peso colombien, la monnaie d'un des principaux producteurs de pétrole, a augmenté de 1,6 % grâce à la hausse des prix du pétrole.

Les analystes de la Banque Scotia ont déclaré que le début du cycle d'assouplissement dans le pays pourrait être retardé si l'inflation ne ralentit pas considérablement.

Le real brésilien, cependant, a légèrement baissé de 0,1% alors que les investisseurs ont évalué les données montrant que les ventes au détail du pays ont terminé le premier semestre de 2023 en territoire positif en glissement annuel, mais ont perdu de la vitesse depuis janvier.

Ailleurs, le peso argentin a glissé à un nouveau plus bas historique de 600 pesos pour un dollar américain sur le marché parallèle informel largement utilisé, ont déclaré les traders mercredi, avant un vote primaire dimanche pour choisir les candidats à la présidence pour les élections générales d'octobre.

La Russie

rouble

est remonté de son plus bas niveau depuis plus de 16 mois à 98 pour un dollar mercredi, après que la banque centrale soit intervenue pour tenter d'enrayer la chute de la monnaie russe, abandonnant de fait sa règle budgétaire en arrêtant les achats de devises prévus.