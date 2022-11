Les espoirs de réouverture de la Chine gardent le dollar sur ses gardes

Le yuan a connu sa meilleure journée en deux ans vendredi et a réussi à conserver la plupart de ses gains au cours d'une journée de lundi agitée. Il était ferme à 7,2200 par dollar dans le commerce offshore mardi.

L'euro, lié par les exportations allemandes à l'économie chinoise, a retrouvé la parité avec le dollar pendant la nuit et a oscillé à 1,0026 $. Le dollar néo-zélandais a grimpé de 0,2 % pour toucher un sommet de sept semaines à 0,5951 $ dans le commerce asiatique précoce.

Les électeurs américains se rendent aux urnes pour les élections de mi-mandat plus tard dans la journée. On prévoit une victoire des républicains et, par conséquent, un blocage du Congrès. Un résultat concluant pourrait prendre des jours, mais il est peu probable qu'il fasse bouger les marchés des devises s'il répond aux attentes.

La politique stricte de la Chine en matière de virus comprend des verrouillages, des mises en quarantaine et des tests rigoureux, et les responsables ont déclaré au cours du week-end que les mesures sont "tout à fait correctes" et qu'elles seront maintenues. Mais les ajustements progressifs ont été suffisants pour entretenir les espoirs des traders.

"Là où il y a de la fumée, il y a éventuellement du feu, donc le marché évalue un optimisme accru, bien que pour l'instant tout soit basé sur des espoirs", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank à Sydney.

"C'est très favorable au CNY et à la croissance", a-t-il ajouté.

"Cette idée que peut-être en 2023, nous verrons une réouverture progressive en Chine signifie que les perspectives de croissance en Chine devraient s'améliorer considérablement, dans un contexte où la plupart s'attendent à ce que l'économie américaine commence à ralentir."

Le dollar australien, sensible à la croissance, est en hausse depuis deux sessions consécutives et a acheté pour la dernière fois 0,6486 $, à portée de sa moyenne mobile sur 50 jours à 0,6516 $.

Le won sud-coréen a augmenté de 1%.

Le yen japonais a atteint un sommet d'une semaine à 146,35 par dollar. Les réserves japonaises de devises étrangères ont affiché la deuxième plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée en octobre, les autorités ayant dépensé 6,35 trillions de yens pour intervenir afin de soutenir le yen.

Les décideurs de la Banque du Japon ont débattu de la nécessité de faire attention aux effets secondaires d'un assouplissement monétaire prolongé et de l'impact potentiel d'une sortie future des taux d'intérêt ultra-bas, selon un résumé des opinions exprimées lors de leur réunion de politique générale d'octobre, mardi.

La livre sterling a conservé les gains importants réalisés au cours de la nuit, alors qu'une vente aux enchères décevante a fait remonter un peu les rendements des gilts. Elle s'est maintenue à 1,1531 $, bien que les traders se méfient d'une hausse trop importante avant une mise à jour fiscale attendue le 17 novembre.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0045 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Variation en pourcentage depuis le début de l'année (YTD) Enchère haute Enchère basse Enchère basse

Variation précédente

Session

Euro/Dollar

$1.0031 $1.0017 +0.14% -11.76% +1.0031 +1.0014

Dollar/Yen

146.3300 146.4950 -0.09% +0.00% +146.7050 +146.3600

Euro/Yen

146.78 146.91 -0.09% +12.63% +146.9800 +146.7600

Dollar/Suisse

0.9877 0.9887 -0.06% +8.33% +0.9891 +0.9880

Sterling/Dollar

1.1535 1.1516 +0.17% -14.70% +1.1535 +1.1507

Dollar/Canadien

1.3479 1.3492 -0.10% +6.60% +1.3498 +1.3478

Aussie/Dollar

0.6490 0.6482 +0.14% -10.71% +0.6490 +0.6472

NZ

Dollar/Dollar 0,5948 0,5941 +0,14% -13,08% +0,5952 +0,5938

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo