Les espoirs des banques centrales pour le miracle de la chaîne d'approvisionnement pourraient être anéantis par la Chine et l'Ukraine

Un indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale, publié mercredi par la Fed de New York, a augmenté en avril après quatre mois au cours desquels les problèmes d'approvisionnement ont semblé s'atténuer, un revirement qui, s'il se poursuit, signifie potentiellement une inflation plus persistante même si les banques centrales s'efforcent de contrôler la hausse des prix.

Graphique : Les conditions d'approvisionnement s'aggravent

L'indice d'avril, qui combine un ensemble de statistiques sur les coûts de transport mondiaux, les délais de livraison et d'autres données, "suggère que la modération que nous avons observée ces derniers mois s'est partiellement inversée, car les mesures de verrouillage en Chine et les développements géopolitiques exercent de nouvelles pressions sur les délais de livraison et les coûts de transport en Chine et dans la zone euro", a écrit une équipe d'économistes de la Fed de New York.

Un indice Oxford Economics des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis s'est effectivement atténué le mois dernier, mais cette amélioration a masqué une baisse des marchandises arrivant de Chine - un facteur qui a contribué à soulager les pénuries dans l'industrie du camionnage.

Un sondage Morning Consult a révélé qu'un grand nombre de consommateurs américains ont signalé que les marchandises étaient indisponibles ou plus difficiles à trouver en avril, ou que les délais de livraison des produits commandés en ligne avaient ralenti. Environ 60 % des acheteurs de produits d'épicerie ont fait état de "difficultés à trouver certains articles", et 40 % ont déclaré que les livraisons de produits de bricolage avaient ralenti, selon le sondage https://go.morningconsult.com/rs/850-TAA-511/images/Supply-Chains-Inflation-Report-May-2022.pdf.

Graphique : Oxford Economics U.S. supply chain tracker

"Les conditions de la chaîne d'approvisionnement sont restées très tendues en avril ... Les défis logistiques se sont atténués ... mais nous prenons cette lecture avec un grain de sel, car l'amélioration était en partie artificielle, les blocages de la Chine ayant ralenti les flux commerciaux dans les ports américains et pesé sur l'activité commerciale", a écrit Oren Klachkin, économiste principal pour les États-Unis à Oxford.

HORS DE CONTRÔLE

La Fed et d'autres grandes banques centrales augmentent déjà les taux d'intérêt ou prévoient de le faire dans le but de freiner l'inflation qui dépasse de loin l'objectif de 2 % qui est devenu la norme en matière de politique monétaire dans les principales économies développées du monde.

Graphique : L'inflation devient un risque commun

espoir est de réduire la demande de biens et de services, car les taux d'intérêt élevés découragent l'achat de maisons et d'autres achats importants, et ce faisant, de "remettre l'offre et la demande ... ensemble", a déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell.

Les deux ont été déréglés tout au long de la pandémie, en particulier aux États-Unis, où des milliers de milliards de dollars de dépenses fédérales et de paiements de transfert liés au COVID ont laissé aux ménages, aux entreprises et aux gouvernements locaux de l'argent à utiliser, alors même que les chaînes d'approvisionnement mondiales s'essoufflaient à travers des vagues d'infections et de blocages - et maintenant une guerre en Europe.

Mais les responsables politiques espèrent également, comme l'a dit Powell, "donner à l'offre une chance de se rattraper et à l'inflation une chance de baisser" de son propre chef, alors que les marchandises commencent à circuler plus facilement dans le monde.

L'ampleur et la rapidité de ce phénomène sont toutefois devenues à la fois plus incertaines et de plus en plus importantes pour le rythme des hausses de taux que les banques centrales pourraient être amenées à imposer et le niveau final des taux d'intérêt requis pour contenir l'inflation. Plus l'offre mondiale reste limitée, plus les banques centrales devront peut-être être strictes dans leurs efforts pour freiner la demande, la croissance et potentiellement l'emploi.

Il existe des préoccupations immédiates basées sur des problèmes aigus, une pénurie de camionneurs en Europe, par exemple, provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les pénuries dans le secteur des transports en Europe pourraient s'aggraver car de nombreux chauffeurs ukrainiens et russes ne sont plus disponibles pour travailler", a déclaré la semaine dernière Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne.

À plus long terme, la possibilité d'une économie mondiale plus régionalisée, découpée en zones géopolitiques plus petites, pourrait signifier un ajustement long et coûteux à un monde où les prix sont plus élevés.

"Il existe une réelle possibilité que la mondialisation s'inverse dans une certaine mesure", a déclaré M. Powell. Même si les industries locales s'adapteraient au fil du temps, "ce serait un monde très différent" de celui qui a produit environ 30 ans au cours desquels les prix ont augmenté lentement dans l'ensemble.

La situation a particulièrement attiré l'attention sur la question de savoir si les politiques de confinement strictes de la Chine en matière de COVID seront assouplies et, dans l'affirmative, à quelle vitesse la production de biens manufacturés et de produits industriels du pays pourra se rétablir.

China Beige Book, une société de données et d'analyse axée sur le pays, a déclaré dans une note la semaine dernière que les arriérés allaient probablement s'aggraver, ce qui pourrait entraîner une contraction de l'économie chinoise au cours du deuxième trimestre de l'année et faire en sorte que l'inflation américaine augmente au lieu de culminer dans les semaines à venir.

Notant que les ports chinois "connaissent des niveaux d'arriérés quasi historiques", le cabinet a écrit que "si les arriérés de la chaîne d'approvisionnement de la Chine provoquent une deuxième vague de flambée des prix aux États-Unis au début de l'été, alors la Fed sera complètement bloquée quant à ce qu'elle peut faire".

Les blocages en Chine "semblent entraver la production et la circulation des biens et services, étant donné leur ampleur, et aggraver les difficultés de la chaîne d'approvisionnement que nous avons eues et qui ont fait grimper les prix", a déclaré mercredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'une conférence de presse à Bonn, où elle rencontrera les hauts responsables des finances du Groupe des sept principales économies développées.

"La performance économique de la Chine a vraiment des répercussions sur la croissance dans le monde entier", a ajouté Mme Yellen.