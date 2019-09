Bourse de Wall Street : Les espoirs sur le commerce devraient porter Wall Street

Sansdents - Je pense au contraire que les USA et la Chine communiste vont directement au clash parce que:

1) Trump pense en tirer partie alors qu'à mon avis il va perdre la partie et sera battu à plat de couture par Sanders.

2) La Chine communiste ne pardonnera jamais à Trump et à ses alliés de piloterles évènements de Hon-Kong. cela a éclairé XI sur les vrais objectifs de Trump et XI n'a lui pas d'élections à craindre d'autant plus que les excédents commerciaux avec les USA augmentent (et donc le déficit US en plus du déficit budgétaire).

En fait Trump comme Macron en France ne fai_t que de la com et ne règle aucun pb de son pays voir les aggrave.