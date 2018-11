Bourse de Wall Street : Les espoirs sur le commerce portent Wall Street à des sommets

Les discussions entre la Chine et les Etats-Unis avancent dans la bonne direction, a affirmé un responsable chinois en marge du sommet du G20 à Buenos Aires.

"Les chances de parvenir à un consensus augmentent", a déclaré Wang Xiaolong, le directeur général aux affaires économiques internationales du ministère des Affaires étrangères tout en notant que des divergences subsistaient.

Hésitants à l'ouverture, les indices de Wall Street se sont installés dans le vert après ces déclarations.

L'indice Dow Jones a gagné 199,62 points, soit 0,79% à 25,538,46 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,40 points, ou 0,82%, à 2.760,16.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 57,46 points (0,79%) à 7.330,54.

Sur la semaine, le S&P-500 et le Nasdaq ont pris respectivement 4,8% et 5,6%, signant tous deux leur plus forte progression hebdomadaire en pourcentage depuis décembre 2011, le Dow (+5,1%) devant se contenter de sa meilleure semaine depuis deux ans.

Sur l'ensemble du mois de novembre, le S&P a pris 1,8%, le Dow 1,7% et le Nasdaq 0,3%.

Le sommet du G20 s'est donc ouvert en début de journée à Buenos Aires mais pour bon nombre d'investisseurs, le seul rendez-vous qui compte réellement est celui que se sont fixé le président américain, Donald Trump, et le chinois, Xi Jinping, samedi pour un dîner qui devrait être dominé par les tensions commerciales.

Donald Trump a déclaré vendredi à la presse que "quelque chose pourrait émerger" lors de ce repas.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a dit pour sa part qu'il serait étonné si ce tête-à-tête ne débouchait pas sur un accord, des propos salués par les marchés. Mais certains commentateurs mettent en garde contre un excès d'optimisme.

VALEURS

Les valeurs sensibles aux questions commerciales ont logiquement brillé à Wall Street, au premier rang desquelles Caterpillar (+4,18%), plus forte hausse du Dow devant Intel (+3,38%). A noter encore, la bonne séance de General Motors (+3,18%).

LA SÉANCE EN EUROPE

Les principales Bourses européennes ont clôturé dans le rouge la dernière séance d'un mois de novembre douloureux pour les investisseurs en actions de ce côté de l'Atlantique, les incertitudes sur l'évolution du différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant limité les velléités de rebond.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,05% à 5.003,92 points après avoir passé une partie de la séance sous 5.000 points. Le Footsie britannique a cédé 0,83% et le Dax allemand 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,17%.

CHANGES

Déjà bien orienté en début de journée grâce à son statut de valeur refuge sur fond d'incertitudes liées aux tensions commerciales, le dollar a accru ses gains avec l'ouverture des marchés américains et affichait à la clôture de Wall Street une hausse de 0,5% face à un panier de devises de référence.

L'euro, lui, abandonne 0,7% face au billet vert à 1,1310.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat de référence européens restent proches de leurs plus bas niveaux depuis trois mois après les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro.

Celui du Bund allemand à dix ans finit ainsi la semaine tout près de 0,31%, soit en baisse de près de huit points de base sur l'ensemble du mois de novembre.

Toujours surveillés de près, les rendements italiens finissent la journée en légère hausse après la révision à la baisse du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, à -0,1% alors qu'une première estimation l'avait donné inchangé, ce qui fait craindre au patronat de la péninsule une entrée au récession en fin d'année.

Fragilisé pour sa part par la révision à la baisse des anticipations d'évolution des taux de la Réserve fédérale l'an prochain, le rendement à dix ans américain se maintient de justesse au-dessus de la barre de 3%.

Sa baisse contribue à un nouvel aplatissement de la courbe des taux: l'écart entre les rendements à deux et dix ans est brièvement revenu sous 20 points de base, pour la première fois depuis le mois d'août.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont terminé en baisse un mois de novembre qui les a vus reculer de plus de 20% en raison de craintes concernant la surabondance le l'offre mondiale.

Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 52 cents sur la dernière séance du mois, soit 1,01%, à 50,93 dollars le baril.

Le Brent de même échéance a cédé 80 cents (1,34%) à 58,71 dollars.

Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, devait rencontrer vendredi son homologue saoudien à l'occasion du sommet du G20 de Buenos Aires, afin de discuter d'une réduction de la production pétrolière en 2019, rapporte l'agence de presse russe RIA.

L'éventualité d'une réduction de la production dominera l'agenda de la réunion de l'Opep, jeudi et vendredi prochains à Vienne.

"Les prix pourraient baisser fortement si l'Opep laissait la production inchangée", écrivent les analystes de Capital Markets, qui disent s'attendre à un accord entre l'Opep et la Russie pour une réduction limitée des pompages.

(Patrick Vignal pour le service français, avec Stephen Culp à New York)