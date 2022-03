Les estimations de bénéfices des entreprises mondiales affectées par le conflit Russie-Ukraine

Au cours des deux dernières semaines, les analystes ont revu à la baisse de 0,5 % leurs prévisions de bénéfices à 12 mois pour les entreprises mondiales à grande et moyenne capitalisation, selon les données de Refinitiv sur plus de 8 000 entreprises.

Graphique : Changement des estimations des bénéfices des entreprises mondiales :

Les entreprises européennes ont subi une baisse de 2,8 % de leurs bénéfices prévisionnels, tandis que les entreprises asiatiques ont connu des révisions à la baisse de 0,45 % et les entreprises américaines des hausses marginales de 0,02 %.

Au début de l'année 2022, alors que les marchés se préparaient à un resserrement de la politique monétaire de la Fed, les analystes prévoyaient un bond des bénéfices de 8,9 % cette année.

Graphique : Répartition par secteur des changements d'estimations de bénéfices des entreprises européennes : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzybenxvw/Breakdown%20by%20sector%20for%20European%20companies'%20earnings%20estimates%20change.jpg

Ces révisions à la baisse interviennent dans un contexte d'effondrement des cours boursiers mondiaux dû aux craintes croissantes que le conflit Russie-Ukraine, que la Russie qualifie d'"opération spéciale", ne devienne un risque pour les chaînes d'approvisionnement et n'exacerbe les pressions sur les coûts.

Les prix du pétrole brut Brent ont doublé au cours des 12 derniers mois, un seuil qui se produit souvent avant les récessions, selon les analystes.

L'indice MSCI World a reculé de 10,9 % cette année, après avoir enregistré un gain de 16,8 % l'an dernier.

Morgan Stanley avait déclaré il y a un mois qu'il supposait que la croissance du bénéfice par action (BPA) du MSCI Europe serait de 10 % cette année.

"Toutefois, après le récent changement de circonstances, notre scénario baissier existant semble de plus en plus pertinent. Celui-ci suppose une baisse de 10 % du BPA en 2022, et un objectif de prix implicite de 10 % inférieur aux niveaux actuels", a déclaré la maison de courtage.

Les données de Refinitiv ont montré que les sociétés énergétiques et minières ont connu les plus fortes hausses de bénéfices au cours du mois dernier, tandis que les sociétés de consommation discrétionnaire, financières et immobilières ont été rétrogradées.

Graphique : Ventilation par secteur des changements d'estimations de bénéfices des entreprises américaines : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnenojrpl/Breakdown%20by%20sector%20for%20U.S.%20companies'%20earnings%20estimates%20change.jpg

Graphique : Répartition par secteur des changements d'estimations des bénéfices des sociétés asiatiques : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxokwabvx/Breakdown%20by%20sector%20for%20Asian%20companies'%20earnings%20estimates%20change.jpg

"Bien qu'il existe un groupe étroit de gagnants dans le secteur des matières premières, la majeure partie des indices boursiers aura tendance à trembler sous le double choc de la hausse des coûts des intrants et de la baisse des nouvelles commandes", a déclaré la maison de courtage Jefferies dans une obligation cette semaine.

"Par conséquent, les révisions de bénéfices devraient devenir négatives pour la première fois depuis la reprise post-pandémique."

Graphique : Ventilation par pays des changements d'estimations des bénéfices des entreprises mondiales : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwebzbqvw/Breakdown%20by%20country%20for%20global%20corporate%20earnings%20estimates%20change.jpg

Graphique : Ventilation par pays des changements d'estimations des bénéfices des entreprises d'Asie-Pacifique : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezxrjzpr/Breakdown%20by%20country%20for%20Asia-Pacific%20companies'%20earnings%20estimates%20change.jpg