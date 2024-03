Les étrangers achètent massivement des obligations japonaises alors qu'ils s'attendent de plus en plus à la fin des taux d'intérêt négatifs

Les investisseurs étrangers ont considérablement augmenté leurs achats d'obligations japonaises la semaine dernière, alors qu'ils s'attendent de plus en plus à ce que le Japon mette bientôt fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs de longue date et commence à augmenter ses taux cette année. Ils ont acquis 1,15 trillion de yens (environ 7,8 milliards de dollars) d'obligations japonaises à long terme sur une base nette la semaine dernière, l'achat net hebdomadaire le plus important depuis le début du mois d'avril 2023, selon les données du ministère des Finances.

Les titres de créance japonais à court terme ont attiré un montant net de 2,22 trillions de yens de capitaux étrangers la semaine dernière, après environ 2,75 trillions de yens d'achats nets la semaine précédente. La Banque du Japon débattra de la fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs la semaine prochaine si l'enquête préliminaire de vendredi sur les résultats des négociations salariales des grandes entreprises donne de bons résultats, ont déclaré des sources, marquant un tournant décisif dans son programme de relance qui dure depuis dix ans. Les rendements des bons du Trésor japonais à un an, qui ont évolué de manière latérale jusqu'en 2023, sont en hausse relativement forte de 8 points de base en 2024 pour atteindre un niveau record de 0,067 %, proche de la décennie, tandis que les rendements à six mois, négatifs depuis huit ans, ont fait un bond au-dessus de zéro la semaine dernière. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix baissent. Des rendements plus élevés peuvent attirer de nouveaux investisseurs. Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont été des acheteurs nets d'actions japonaises pour la deuxième semaine consécutive, achetant pour 198,35 milliards de yens d'actions, même si les actions ont reculé par rapport à leur niveau record. La moyenne des actions Nikkei a perdu environ 0,56 % la semaine dernière, mettant fin à une série de cinq semaines de hausse. Les investisseurs étrangers ont acheté des actions au comptant et des contrats dérivés pour environ 176,39 milliards de yens et 21,96 milliards de yens, respectivement, sur une base nette la semaine dernière. Les investisseurs japonais, quant à eux, ont acheté pour environ 1,58 trillion de yens d'obligations étrangères à long terme, enregistrant ainsi le plus important achat net hebdomadaire depuis le 12 janvier. Ils ont également investi environ 6,6 milliards de yens dans des instruments de dette à court terme. Inversement, les investisseurs nationaux ont retiré environ 616,5 milliards de yens des actions étrangères, prolongeant leurs ventes nettes pour une deuxième semaine consécutive. (1 $ = 147,8900 yens)