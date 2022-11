Les étrangers effectuent les plus gros achats hebdomadaires d'obligations japonaises depuis plus d'un an

Les données du ministère japonais des Finances montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour un montant net de 2,2 trillions de yens (15,86 milliards de dollars) de JGB avec des échéances de plus d'un an au cours de la semaine se terminant le 19 novembre, les achats les plus importants depuis juillet 2021.

Cette frénésie d'achats fait suite à une vente record de 6,4 trillions de yens en septembre, les investisseurs ayant parié que la Banque du Japon modifierait sa politique de taux ultra-libre. Les étrangers ont vendu 1,74 trillion de yens d'obligations supplémentaires en octobre.

"L'absence de réunion de politique de la Banque du Japon en novembre est l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs ont racheté des JGB pour couvrir des positions courtes", a déclaré Takafumi Yamawaki, responsable de la recherche sur les taux japonais chez J.P. Morgan Securities.

La BOJ reste une exception dans la vague mondiale de resserrement de la politique monétaire pour combattre l'inflation galopante. Dans le cadre du YCC, ou contrôle de la courbe des taux, la BOJ guide les taux d'intérêt à court terme à -0,1% et le rendement des obligations à 10 ans autour de zéro.

La pression à la hausse sur les rendements mondiaux a alimenté les paris que la BOJ devrait modifier ou resserrer sa politique, envoyant le rendement du JGB à 20 ans à son plus haut niveau depuis six ans en octobre.

Mais la pression s'est relâchée après que l'inflation américaine se soit refroidie en octobre, soutenant les attentes que la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme de resserrement.

Plus récemment, le procès-verbal de la réunion politique de novembre de la Réserve fédérale américaine a signalé un ralentissement du rythme des futures hausses de taux d'intérêt.

La BOJ doit tenir une réunion de politique générale de deux jours les 19 et 20 décembre.

(1 $ = 138,7000 yens)