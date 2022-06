Les étrangers se retirent des actions asiatiques pour le cinquième mois consécutif en mai

Les investisseurs étrangers ont retiré 3,69 milliards de dollars des actions asiatiques, selon les données des bourses de Taiwan, d'Inde, de Corée du Sud, des Philippines, du Vietnam, d'Indonésie et de Thaïlande. Toutefois, les sorties de capitaux ont été les plus faibles de ces cinq derniers mois.

Graphique : Flux mensuels d'investissements étrangers dans les actions asiatiques - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbvgndyagpq/Monthly%20foreign%20investment%20flows%20in%20Asian%20equities.jpg

"Avec la flambée des taux réels et les craintes de récession qui en découlent, les actions ont été vendues dans le monde entier, et les actifs risqués comme les actions des pays d'Asie émergente le sont d'autant plus que les craintes entourant le resserrement de la Fed et le resserrement quantitatif à venir continuent de déprimer les devises asiatiques", a déclaré Manishi Raychaudhuri, stratège actions Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Les étrangers ont délesté les actions indiennes de 5,18 milliards de dollars, le plus gros montant depuis mars 2020, dans un contexte d'inquiétudes liées à l'affaiblissement de la roupie et à la hausse des prix du pétrole.

La roupie indienne a atteint un plancher record par rapport au dollar et les niveaux d'inflation du pays ont également bondi à des sommets pluriannuels.

Les actions indonésiennes et philippines ont également connu quelques sorties de capitaux.

Cependant, Taïwan, la Thaïlande et la Corée du Sud ont reçu des entrées d'une valeur de 819 millions de dollars, 611 millions de dollars et 168 millions de dollars, respectivement.

Graphique : Performance en cumul annuel des monnaies asiatiques par rapport à l'USD - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdwegylpo/YTD%20performance%20of%20Asian%20currencies%20against%20the%20USD.jpg

"Des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie et, dans une certaine mesure, le Vietnam bénéficient d'une réorientation de la chaîne d'approvisionnement, les marchés essayant de se diversifier pour ne plus dépendre de la Chine, à la suite des tensions commerciales et des problèmes liés à la Covid", a déclaré Ilya Spivak, stratège chez DailyFX.

Certains analystes ont déclaré que les actions régionales sont relativement plus résilientes cette fois-ci, malgré les ventes agressives des étrangers, car leurs banques centrales possèdent de solides réserves de change et les économies ont de meilleurs fondamentaux économiques.

Alex Loo, stratège chez TD Securities, s'attend à une baisse limitée pour de nouvelles sorties d'actions cette année.

"Les actions asiatiques ont gagné après le resserrement quantitatif en 2017, suivant la hausse des actions américaines (S&P 500) qui a probablement soutenu les entrées d'actions en 2017."

"Les réserves de change sont également plus importantes maintenant et devraient amortir toute vente agressive de devises si les conditions financières des États-Unis se resserrent excessivement", a-t-il ajouté.