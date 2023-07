Les avoirs étrangers en bons du Trésor américain ont baissé en mai, selon les données du département du Trésor mardi, menés par les ventes de la Chine et du Japon alors que les taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde ont continué à augmenter.

Les avoirs en bons du Trésor américain sont tombés à 7 527 milliards de dollars en mai, contre 7 581 milliards de dollars le mois précédent, diminuant pour la première fois en quatre mois. Toutefois, par rapport à l'année précédente, les bons du Trésor détenus par les étrangers ont augmenté de 1,6 %.

"Ce qui ressort, ce sont les ventes massives du Japon et de la Chine. Ils ont été à l'origine des ventes des investisseurs étrangers au cours du mois, ce qui est logique étant donné la hausse des taux vers la deuxième moitié du mois", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains, chez TD Securities à New York.

Il a également cité les sorties de fonds dans les comptes de dépôt - typiquement les substituts des fonds spéculatifs - tels que le Royaume-Uni, les îles Caïmans et les Bahamas.

"Tous ces pays ont également enregistré des sorties de capitaux, ce qui est assez cohérent avec la hausse des taux au cours du mois et reflète généralement le manque d'intérêt des investisseurs étrangers pour les bons du Trésor américain", a déclaré M. Goldberg.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a commencé le mois de mai à 3,574 %, augmentant de 12,2 points de base pour atteindre 3,696 % à la fin du mois. Les rendements américains à 10 ans ont atteint 3,859 % en mai, ce qui représentait à l'époque un pic de près de trois mois.

Le Japon reste le plus grand détenteur de bons du Trésor non américain, avec 1,097 billion de dollars en mai, contre 1,127 billion de dollars en mars. Le Japon a vendu des bons du Trésor pendant la majeure partie de l'année dernière afin de soutenir la faiblesse du yen.

Les données ont également montré que les avoirs de la Chine, le deuxième plus grand détenteur de bons du Trésor non américain, ont également chuté à 846,7 milliards de dollars, contre 868,9 milliards de dollars le mois précédent. Les avoirs de mai sont les plus bas depuis mai 2010, lorsque la Chine détenait 843,7 milliards de dollars.

Les avoirs en bons du Trésor de la Chine sont sur une trajectoire descendante depuis 2018.

"C'est la poursuite d'une tendance, peut-être à des fins d'intervention, ou peut-être qu'il y a quelque chose de géopolitique là-dedans", a déclaré M. Goldberg.

Les principales classes d'actifs américaines ont affiché des flux mixtes au cours du mois, selon les données.

Par transaction, les flux étrangers vers les bons du Trésor ont chuté à 37,5 milliards de dollars en mai, en forte baisse par rapport aux 92,2 milliards de dollars d'avril.

Les actions américaines, quant à elles, ont enregistré des sorties de capitaux étrangers de 34,4 milliards de dollars en mai, contre 15,3 milliards de dollars le mois précédent.

Les deux points positifs ont été les achats étrangers d'obligations d'entreprises américaines, qui ont enregistré des entrées de 45,4 milliards de dollars, et la dette des agences, avec des achats étrangers de 11,3 milliards de dollars.

Les données montrent également que les résidents américains ont augmenté leurs avoirs en titres étrangers à long terme, avec des achats nets de 33,9 milliards de dollars en mai. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction de Daniel Wallis)