Les investisseurs étrangers ont réduit de près de 2 milliards de dollars les titres qu'ils détiennent sur le principal marché boursier du Viêt Nam depuis le début de l'année 2023, malgré les bonnes performances de la bourse, les sorties les plus importantes ayant été enregistrées pendant les semaines de troubles politiques, selon les données disponibles.

Le pays dirigé par les communistes a été en proie à des turbulences politiques sans précédent au cours des deux dernières années, avec des milliers de fonctionnaires et de dirigeants d'entreprise poursuivis dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre la corruption, qui a également conduit à la démission de deux présidents d'État et du président du parlement.

Ces querelles intestines ont considérablement ralenti l'administration, retardé l'approbation des projets et empêché l'utilisation de milliards de dollars de fonds publics et étrangers, ce qui a inquiété les investisseurs étrangers, qui s'inquiètent également de l'impact de l'impasse sur l'approvisionnement en électricité.

Le malaise des étrangers n'est nulle part plus évident qu'à la bourse de Ho Chi Minh, la plus grande place boursière du pays.

Malgré la hausse de 22 % du marché de 200 milliards de dollars depuis le début de l'année 2023, les investisseurs étrangers ont réduit leur exposition à la bourse, en vendant des actions, des fonds et des obligations d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars au cours de la même période, selon les données du marché boursier.

La moitié de ces sorties a eu lieu cette année, les ventes dépassant les achats dans 17 des 20 semaines jusqu'à présent, coïncidant étroitement avec de mauvaises nouvelles politiques, selon les données.

Les investisseurs étrangers se sont délestés d'une valeur nette de 4 700 milliards de dongs (184,7 millions de dollars) d'actions au cours de la semaine du 25 mars, la pire semaine depuis le début de l'année. Cela s'est produit peu après la démission, le 20 mars, du président du Viêt Nam, Vo Van Thuong, accusé par son parti d'avoir commis des actes répréhensibles non spécifiés.

La semaine de la démission de Thuong a été la deuxième plus mauvaise, avec un total de ventes nettes de 3,18 trillions de dongs. La troisième semaine la plus mauvaise a été la semaine dernière, avec des sorties de capitaux d'une valeur de 3,14 trillions de dongs, la première semaine de travail complète après la démission du président du parlement vietnamien, Vuong Dinh Hue, le 26 avril.

"Les bouleversements politiques ne semblent pas déranger les investisseurs locaux pour le moment, mais je pense qu'ils ont un impact sur les investisseurs étrangers", a déclaré Petri Deryng de Pyn Elite Fund, un fonds d'actions finlandais actif au Viêt Nam.

La baisse des avoirs étrangers est également liée aux taux américains élevés, qui rendent les investissements américains plus attrayants et exercent une pression sur la monnaie vietnamienne, ont déclaré Mirae Asset Securities et SSI Securities Corporation, deux des plus grands courtiers du pays.

Malgré les turbulences, les promesses d'investissement direct étranger, principalement dans les opérations industrielles, sont restées élevées cette année, en grande partie grâce aux entreprises chinoises, selon les données du gouvernement.

Cependant, les investissements dans l'industrie manufacturière sont généralement décidés des mois ou des années à l'avance, a déclaré un consultant étranger basé au Viêt Nam, notant que l'impact des récents développements pourrait n'être perçu qu'à long terme.