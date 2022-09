Les ex-membres de l'Église de l'Unification au Japon s'en prennent aux politiciens qui l'ont embrassée.

Lorsque Sun Myung Moon, le fondateur coréen de l'Église de l'Unification, avait besoin d'argent pour ses vastes entreprises spirituelles et commerciales, il se tournait vers le Japon, selon certains anciens membres. "Les hauts responsables nous disaient qu'il avait besoin de centaines de millions de dollars et que le Japon devait payer", a déclaré Masaki Nakamasa, un professeur de l'université de Kanazawa qui a été membre de l'église pendant 11 ans et demi jusqu'en 1992. Moon, un messie autoproclamé, est mort en 2012 mais la doctrine de l'église dit à ses membres japonais qu'ils doivent expier par des dons les atrocités perpétrées pendant l'occupation de la Corée par leur pays de 1910 à 1945. Selon le dogme de l'église, le Japon est une nation Ève qui, en s'acoquinant avec le diable, a trahi la Corée, présentée comme Adam. L'Église de l'Unification a traité le Japon comme "une armée économique" pour récolter des dons, selon Kwak Chung-hwan, adjoint de Moon jusqu'à la fin des années 2000, qui a déclaré que l'organisation devrait s'excuser pour les excès de ses dirigeants dans le pays. Dans une déclaration, l'église a rejeté le commentaire de Kwak, affirmant qu'il avait discrédité l'organisation et ses adeptes. Alors que des dizaines d'ex-membres au Japon ont poursuivi l'église en justice depuis les années 1980 à cause de ses collectes de fonds, de nombreux anciens adeptes ont hésité jusqu'à présent à discuter publiquement de leurs expériences en raison de la stigmatisation sociale et de la peur des répercussions de leurs familles. L'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe en juillet a ouvert un débat national sur l'Église de l'Unification et a mis en lumière ses liens étroits avec le Parti démocratique libéral (PDL) au pouvoir. Le suspect du meurtre, Tetsuya Yamagami, 41 ans, a accusé l'église d'avoir appauvri sa famille, selon la police. Dans des messages publiés sur les médias sociaux avant le meurtre, il reprochait à Abe de soutenir le groupe religieux. En commençant par le grand-père d'Abe - l'ex-premier ministre Nobusuke Kishi - l'église a ouvertement cultivé des relations avec les dirigeants du LDP, sur la base de leur opposition commune au communisme. Abe, comme de nombreux autres législateurs du LDP, a pris la parole lors d'événements liés à l'église. Et son gouvernement a retiré l'église d'une liste d'organisations surveillées par l'Agence de renseignement de la sécurité publique. Depuis l'assassinat d'Abe, les médias japonais ont révélé les liens entre l'église et des dizaines de législateurs du LDP.

En utilisant les informations disponibles sur les sites Web des législateurs et des sources comprenant des vidéos mises en ligne par l'église, Reuters a identifié au moins 65 législateurs du LDP - dont Abe et 23 de sa faction de droite - qui ont assisté à des événements organisés par l'église, envoyé des messages de félicitations, payé des cotisations, accepté des dons politiques de ses affiliés ou reçu une aide électorale.

Reuters a également parlé avec sept anciens adeptes de l'Église de l'Unification qui ont décrit comment leurs familles ont été accablées par de lourdes donations. Cinq d'entre eux ont déclaré que les responsables de l'église leur ont demandé de voter pour les candidats du LDP lors des élections. "Nos vies valaient moins que nos votes", a déclaré un ancien membre de l'église, qui dit s'être caché de sa mère pratiquante et qui publie en ligne sous le pseudonyme de Keiko Kaburagi. Elle a déclaré qu'elle ne cautionnait pas les actions de Yamagami mais qu'elle pouvait "comprendre ce qu'il ressentait" à l'égard du LDP. La blogueuse, comme quatre autres anciens membres de l'église interrogés par Reuters, a demandé à ne pas être identifiée pour éviter tout harcèlement éventuel. L'Église de l'Unification affirme qu'elle n'accepte plus les dons qui entraînent des difficultés financières et a mis un frein aux "ventes spirituelles" agressives de biens de l'Église après que des condamnations pour cette pratique il y a dix ans ont poussé son dirigeant d'alors au Japon à démissionner.

L'église affirme que son bras politique, la Fédération pour la paix universelle (FPU), a courtisé les législateurs et la plupart d'entre eux sont issus du LDP en raison de sa proximité idéologique, bien qu'elle n'ait aucune affiliation directe avec le parti. CRISE POLITIQUE La victoire éclatante du Premier ministre Fumio Kishida aux élections de la chambre haute en juillet - quelques jours après la fusillade d'Abe - était censée resserrer son emprise sur le LDP, toujours dominé par les partisans de l'ex-premier ministre. Au lieu de cela, les révélations sur les liens du LDP avec l'église et sa décision d'accorder à Abe, le plus ancien dirigeant japonais de l'après-guerre, de rares funérailles nationales ont déclenché une crise. Un sondage d'opinion publié par le plus grand quotidien du Japon, le Yomiuri, le 5 septembre, a montré que plus de la moitié des personnes interrogées s'opposaient aux honneurs funéraires. Cinq des anciens adeptes interrogés par Reuters ont déclaré que l'église ordonnait à ses membres de voter pour les législateurs du PLD qui s'opposaient aux droits des LGBT et promouvaient les valeurs familiales traditionnelles, conformément à la doctrine de l'église. "Les dirigeants de l'église disent aux membres lors de rassemblements ou par le biais de messageries en ligne de voter pour les candidats du LDP", a déclaré un membre de la deuxième génération. Cet employé de bureau d'une vingtaine d'années a demandé à ne pas être identifié car ses parents - qui se sont mariés lors d'une cérémonie de masse à l'église - restent des membres seniors. L'église affirme qu'elle ne donne pas de conseils politiques à ses membres, ce qui est fait par la FPU.

Trois membres actuels interrogés par Reuters à son siège à Tokyo ont déclaré avoir été encouragés à voter lors de l'élection de la chambre haute pour un candidat du LDP, Yoshiyuki Inoue, ancien secrétaire aux affaires politiques d'Abe. Deux d'entre eux ont déclaré l'avoir fait. En raison du système de représentation proportionnelle utilisé dans les élections de la chambre haute - selon lequel les électeurs peuvent voter pour un candidat n'importe où au Japon - les votes ciblés des églises peuvent faire la différence dans les courses serrées. Kishida a tenté de tirer un trait sur le scandale en procédant, le 10 août, à un remaniement ministériel qui a éliminé des personnalités de haut rang ayant des liens avec l'église, dont l'ancien ministre du commerce et de l'industrie Koichi Hagiuda, membre de la faction d'Abe. Lors d'une conférence de presse le même jour, Tomihiro Tanaka, le chef de l'Église de l'Unification au Japon, a déclaré qu'une poussée de Kishida pour rompre les liens avec l'Église serait malheureuse. Malgré les efforts de Kishida pour tourner la page, un sondage réalisé par le quotidien de gauche Mainichi Shimbun le 22 août a montré que le soutien au gouvernement avait chuté de 16 points par rapport au mois précédent pour atteindre 36 %. Lors d'une conférence de presse le 31 août, le premier ministre est allé plus loin, s'excusant pour les liens du LDP avec l'église et promettant de s'y attaquer. Pourtant, les législateurs liés à l'Eglise de l'Unification restent dans l'administration de Kishida, certains dans son cabinet et des dizaines d'autres comme ministres adjoints. Selon les analystes politiques, toute tentative de purge plus profonde de la part du premier ministre risquerait de perturber l'équilibre politique délicat au sein du LDP. "Il ne veut pas vraiment que d'autres saletés soient révélées", a déclaré Koichi Nakano, professeur de sciences politiques à l'Université Sophia de Tokyo. "(Kishida) essaie en quelque sorte d'amener les gens à penser que ce qui était dans le passé est dans le passé. Le problème est que c'est dans le présent". TOUJOURS TRAVAILLER, TOUJOURS PAUVRE Hiroshi Yamaguchi, membre du Réseau national des avocats contre la vente de produits spirituels, qui poursuit les cas de dédommagement contre l'église, estime que l'église collecte encore environ 10 milliards de yens (69 millions de dollars) par an au Japon, bien que cela soit en baisse par rapport aux 50 milliards de yens par an pendant le boom économique des années 1980. L'église a refusé de dire combien d'argent elle collecte. Officiellement connue sous le nom de Family Federation for World Peace and Unification, l'église conserve d'importants investissements dans les médias, les écoles, la production de ginseng, l'immobilier et les opérations de pêche. Elle est dirigée par la veuve de Moon, Hak Ja Han. Quatre anciens membres qui ont parlé à Reuters ont décrit avoir été invités à vendre du ginseng et d'autres produits en faisant du porte-à-porte. Cinq d'entre eux ont déclaré que leurs familles étaient amadouées pour faire des dons qu'elles ne pouvaient pas se permettre. "Nous étions pauvres même si mon père travaillait toujours", a déclaré un travailleur social de 37 ans, qui a quitté l'église alors qu'il était étudiant à l'université. Leur appartement dans le nord du Japon avait une cuisine, une chambre qu'elle partageait avec son jeune frère, et une pièce que ses parents utilisaient pour dormir et pour exposer des photos, des urnes et d'autres objets de l'église qu'ils recevaient en échange de dons. Aujourd'hui, elle vit à Tokyo avec son mari et dit avoir très peu de contacts avec ses parents, qu'elle a condamnés à l'enfer selon les enseignements de l'église. "Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes de deuxième génération comme moi partout", dit-elle. "Nous sommes juste cachés." Son groupe Twitter, qui compte environ 200 membres de la deuxième génération, a augmenté d'une cinquantaine de personnes depuis la mort d'Abe, dit-elle. Son anonymat permet aux anciens membres d'éviter la stigmatisation sociale d'être un adepte, même déchu. Bien que l'église affirme avoir environ 600 000 membres au Japon, un porte-parole a déclaré que seuls environ 100 000 sont actifs et que de nombreux membres de la deuxième génération se sont éloignés d'elle. Une personne qui a osé s'exprimer publiquement est Eri Kayoda, 28 ans, qui est apparue à la télévision après avoir appris que la mère de Yamagami avait donné 730 000 $ à l'Église de l'Unification. "Ma famille était sur le point de s'effondrer à cause des dons", a-t-elle déclaré à Reuters. Son apparition publique, a-t-elle dit, a rendu sa mère furieuse. Le chef de l'église au Japon, Tanaka, a déclaré après le meurtre d'Abe qu'il avait rendu la moitié du don fait par la mère de Yamagami. CIBLÉS Certains anciens membres ont exprimé leur colère que les croyants japonais soient ciblés par l'Église de l'Unification pour des dons plus lourds. Des frais publiés par l'église en 2011 sur un site Web de formation ont montré que les adeptes japonais devaient payer cinq fois plus que les Sud-Coréens en dîmes pour libérer leurs ancêtres de l'enfer. "Nous avons payé plus parce que le Japon a une économie plus importante", a déclaré Tsunefumi Harada, l'un des trois adeptes actuels qui ont parlé à Reuters, défendant cette pratique. L'église est devenue une cible pour le sentiment nationaliste. Son porte-parole a diffusé sur son téléphone une vidéo de camionnettes d'extrême droite ornées de drapeaux et de symboles nationalistes qui se présentent devant son siège à Tokyo pour proférer des dénonciations à l'aide des haut-parleurs situés sur le toit.

Reuters n'a pas pu vérifier la vidéo de manière indépendante. La blogueuse, qui utilise l'alias Kubagi, a découvert la différence d'échelle de rémunération lorsqu'elle s'est mariée en secondes noces lors de l'une des cérémonies de masse de l'église - un événement rare dans une religion qui interdit le divorce mais pour lequel elle a reçu une exception parce que son premier mari la battait, a-t-elle dit. Son premier mariage à 21 ans a coûté 10 000 $ ; le tarif coréen qu'elle a obtenu pour le second six ans plus tard était un dixième de ce montant, dit-elle. Aujourd'hui, à la fin de la quarantaine, elle est toujours en colère. Elle a divorcé et est rentrée au Japon depuis la Corée du Sud en 2013 après la mort de Moon. De retour à Tokyo avec ses deux filles, elle ne s'attend pas à revoir sa mère, à moins qu'elle ne quitte l'église. À elles deux, elles ont donné à l'église environ 150 000 $, dont 5 000 $ pour une peinture de fleurs de prunier qu'elle a gardée, même si elle ne vaut plus rien. "Ce n'est pas l'argent que je veux récupérer. Je veux le temps que l'église m'a pris".