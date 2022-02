Les exercices russes en mer Noire ont rendu la navigation "pratiquement impossible", dénonce Kiev

par Pavel Polityuk et Matthias Williams

KIEV, 10 février (Reuters) - L'Ukraine a critiqué jeudi les exercices navals russes près de sa côte, affirmant que la présence de navires de guerre s'inscrivait dans le cadre d'un conflit "hybride" ayant rendu la navigation en mer Noire et en mer d'Azov pratiquement impossible.

Les manoeuvres militaires de la Russie "témoignent d'un mépris flagrant des règles et des principes du droit international", a dénoncé le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Kiev travaillerait avec ses alliés pour préparer une réponse.

"Ces actions agressives de la Fédération de Russie dans le cadre de sa guerre hybride contre l'Ukraine sont inacceptables", indique le communiqué.

"Il s'agit d'une complication importante et injustifiée de la navigation internationale, en particulier du commerce, qui peut entraîner des conséquences économiques et sociales complexes, notamment pour les ports d'Ukraine."

La Russie mène ce mois-ci des exercices militaires en mer Noire et en Biélorussie, au nord de l'Ukraine, dans le cadre d'une démonstration de force qui, selon l'Occident, pourrait être le prélude à une invasion, ce que Moscou dément.

La Russie a annoncé que six navires de guerre étaient arrivés dans la ville portuaire de Sébastopol, dans le sud-ouest de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.

Moscou n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur les déclarations de Kiev.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a toutefois déclaré jeudi, à l'issue d'entretiens à Moscou avec la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, que tout gouvernement avait le droit souverain de déterminer la durée des exercices militaires qu'il choisit d'organiser.

L'Ukraine, l'un des principaux exportateurs mondiaux d'acier, de céréales et d'huile de tournesol, accuse de longue date la Russie de tenter d'étrangler son commerce en bloquant l'accès à ses ports en mer Noire et mer d'Azov. (Reportage Pavel Polityuk, Matthias Williams et Natalia Zinets, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)