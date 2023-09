Selon la société d'analyse Vortexa, les transferts de pétrole brut russe de l'Oural d'un navire à l'autre en août étaient inférieurs d'environ 85 % à leur niveau record du premier trimestre de cette année, en raison du temps plus chaud et de la décision de Moscou de limiter les exportations.

Les transferts de navire à navire (STS) de l'Oural russe se sont élevés en moyenne à 60 000 barils par jour (bpj) en août, selon Vortexa, en hausse de 10 000 bpj en glissement mensuel, mais inférieurs de 375 000 bpj à la moyenne du premier trimestre 2023.

Les expéditeurs n'ayant plus besoin d'utiliser des navires coûteux de classe glace dans les pays baltes expliquent en partie cette baisse, ont déclaré des négociants à Reuters au début de l'année.

Armen Azizian, analyste chez Vortexa, a déclaré qu'une autre raison était que les principaux acheteurs de brut russe de l'Oural - la Chine et l'Inde - "sont maintenant connus du marché, il n'y a donc plus besoin d'un intermédiaire pour mettre une étape entre le vendeur et l'acheteur comme cela aurait pu être le cas initialement après l'interdiction", faisant référence aux restrictions de l'UE et du G7 sur le commerce du pétrole russe.

Les réductions volontaires des exportations de pétrole de la Russie ont également contribué à cette chute. Mardi, la Russie a annoncé qu'elle prolongerait la réduction de ses exportations de 300 000 bpj jusqu'à la fin de l'année.

Le Groupe des Sept (G7), l'Union européenne et l'Australie ont imposé le mécanisme de plafonnement des prix du pétrole russe en décembre dernier, suivi d'un plafonnement des carburants à partir de février, afin de réduire les revenus de Moscou et d'entraver son effort de guerre en Ukraine.

Cette mesure a rendu beaucoup plus difficile pour les négociants d'expédier du pétrole russe en utilisant des navires et des services d'assurance occidentaux, et a entraîné une prolifération de nouvelles sociétés qui ont commencé à expédier du carburant russe en utilisant des navires et des services d'assurance non occidentaux.

Reuters a calculé qu'au moins 40 intermédiaires, y compris des sociétés n'ayant jamais été impliquées dans ce secteur, ont traité au moins la moitié des exportations russes de brut et de produits raffinés entre mars et juin.

Vortexa a déclaré que depuis le 22 mars, 143 pétroliers uniques ont chargé du brut russe et d'autres produits tels que du mazout, alors qu'ils transportaient auparavant du brut iranien et vénézuélien sanctionné.

"Les exportations de brut russe et de produits pétroliers sales sur les transporteurs impliqués dans le commerce sanctionné s'élevaient à 780 000 bpj en août 2023, soit une augmentation de 220 000 bpj d'une année sur l'autre", a déclaré M. Azizian.

Le brut de l'Oural se négociant désormais au-dessus du plafond, les expéditeurs utilisant des navires sanctionnés sont plus fréquents.

Le G7 a pour l'instant mis de côté ses projets de révision périodique du système, ont déclaré des sources à Reuters.