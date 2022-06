Les expériences qui ont conduit ces opposants américains à l'avortement à l'activisme

Ces expériences, ainsi que d'autres, ont façonné les principaux opposants à l'avortement dans leur effort de plusieurs décennies pour voir la Cour suprême des États-Unis revenir sur l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973 qui a établi le droit constitutionnel à l'avortement.

Ce moment tant attendu est arrivé vendredi, lorsque la cour dirigée par les conservateurs a annulé Roe. Quatre leaders du mouvement anti-avortement nous expliquent comment ils en sont arrivés là.

DR. BEVERLY MCMILLAN

La plupart des vendredis, on peut trouver le Dr Beverly McMillan, 79 ans, en train de prier devant la seule clinique d'avortement du Mississippi.

Son opposition discrète est bien loin du début de sa carrière en obstétrique et gynécologie. En 1975, Mme McMillan est devenue le premier médecin à pratiquer des avortements dans la première clinique d'avortement autonome du Mississippi.

Elle a démissionné brusquement trois ans plus tard, dit-elle, "frappée par l'humanité" d'une grossesse qu'elle a avortée. Dans une interview, elle s'est souvenue qu'elle pouvait distinguer le minuscule muscle du bras d'un fœtus de 12 semaines, ce qui lui rappelait son jeune fils.

La résidente de Jackson, Mississippi, a consacré une grande partie des quatre décennies qui ont suivi à essayer de faire pencher l'opinion publique contre l'avortement.

Environ 60 % des Américains affirment que l'avortement devrait être légal dans tous ou la plupart des cas. Malgré cela, Mme McMillan et d'autres défenseurs de l'avortement ont réussi à faire adopter des lois telles que l'interdiction de l'avortement à 15 semaines dans son État, qui a déclenché la bataille juridique qui a conduit la Cour suprême à mettre fin aux protections fédérales de l'avortement.

Mme McMillan, qui occupe le poste de vice-présidente du conseil d'administration de Pro-Life Mississippi, a déclaré que l'organisation se consacrait à l'obtention d'un soutien pratique pour les femmes en difficulté pendant la grossesse.

"Bien qu'il s'agisse d'une étape nécessaire pour continuer à construire une culture de la vie en Amérique, il y a encore beaucoup de travail à faire", a-t-elle déclaré après le jugement.

Elle espère qu'un jour il y aura un "amendement de personnalité" à la Constitution américaine qui dira ce qui pour elle est depuis longtemps une évidence : "La vie humaine commence à la conception et a les mêmes droits inaliénables que les personnes nées."

TONY PERKINS

Tony Perkins, président du Family Research Council, un groupe de politique et de lobbying chrétien à Washington, dit s'être senti appelé au mouvement anti-avortement un jour d'été 1992.

Il avait quitté son emploi de policier de réserve à Baton Rouge, en Louisiane, et s'était joint à des membres de son église pour aller voir une manifestation d'Operation Rescue dans une clinique d'avortement locale. Il a été choqué par ce qu'il a appelé les abus de la police à l'égard des centaines de manifestants anti-avortement rassemblés dans la clinique.

Il a parlé et a été renvoyé de la police, a-t-il dit.

"Je viens de voir cela pour la première fois sous un jour bien différent", a déclaré Perkins, un ministre baptiste du Sud ordonné. "C'est vraiment une bataille colossale entre ... le bien et le mal".

En entrant en politique et en tant que représentant de l'État de Louisiane de 1996 à 2004, il a fait passer des lois visant à restreindre l'avortement, y compris la première version d'une loi d'État réglementant les cliniques de santé pour femmes. La Cour suprême des États-Unis a invalidé cette loi en 2020.

Perkins, 59 ans, a déclaré que l'avortement est devenu le test décisif pour les chrétiens évangéliques au fur et à mesure que leur force politique augmentait au cours des trois dernières décennies : Si un politicien s'opposait à l'avortement, il était probablement d'accord avec les autres positions politiques des électeurs évangéliques.

Il attribue à l'Église catholique romaine le mérite d'avoir ouvert la voie dans la lutte contre l'avortement, mais il ajoute que les évangéliques ont insufflé une nouvelle énergie au mouvement à partir des années 1980 en faisant élire des politiciens anti-avortement dans les États.

Ces législateurs socialement conservateurs ont adopté une série de restrictions sur l'avortement au niveau des États.

Peu après le jugement vendredi, Perkins a tweeté qu'il était "reconnaissant que la tyrannie de Roe ait pris fin".

THERESA BRENNAN

En février 2020, Theresa Brennan a quitté son emploi d'avocate d'entreprise pour prendre la tête du groupe anti-avortement que ses grands-parents ont contribué à fonder en Californie en 1967.

La Right to Life League affirme avoir été la première organisation du pays à s'opposer à l'avortement. Mme Brennan se souvient qu'enfant, elle souhaitait ardemment rejoindre ses grands-parents et ses parents au gala annuel de collecte de fonds du groupe.

Plus tard, en tant que jeune femme, elle n'était pas d'accord avec leur position, estimant qu'il ne lui appartenait pas de dire aux autres ce qu'ils devaient faire de leur corps. Ce n'est que lorsqu'elle a eu ses propres enfants que Mme Brennan dit avoir pleinement adhéré aux convictions anti-avortement de sa famille et, plus tard, à leur activisme.

"Je pense que le fait d'être enceinte et de réaliser ce que c'était m'a vraiment fait réfléchir à deux fois", a déclaré Mme Brennan, 52 ans.

Depuis qu'elle est devenue présidente du groupe, Mme Brennan a mis à profit sa formation juridique pour conseiller le réseau de centres de grossesse de crise, de cliniques médicales anti-avortement et de maternités que l'organisation représente.

Alors que certains centres de grossesse se transforment en cliniques fournissant des conseils et des services médicaux, Mme Brennan les aide à se conformer aux lois de l'État qui réglementent ce type d'activité.

Son organisation fait également pression contre les projets de loi sur le droit à l'avortement et fait des dons de couches et autres fournitures aux centres de grossesse et aux maternités.

La fin de l'arrêt Roe v. Wade rend d'autant plus important de diriger les fonds et autres ressources vers l'aide aux femmes et aux enfants, dit-elle.

"Cela transformerait l'ensemble du mouvement, j'en suis certaine, si nous pouvions simplement obtenir les ressources nécessaires", a-t-elle déclaré. "Parce que si les femmes se sentaient vraiment soutenues et avaient les ressources nécessaires, elles choisiraient d'avoir leur bébé."

ARCHEVÊQUE JOSEPH NAUMANN

Sous la direction de l'archevêque Joseph Naumann, l'archidiocèse de Kansas City a mis 500 000 $ derrière une mesure de vote en août demandant aux électeurs du Kansas de modifier la constitution de l'État pour dire qu'elle n'inclut pas le droit à l'avortement.

Avec l'annulation de l'arrêt Roe, Naumann a appelé "tous les catholiques et toutes les personnes de bonne volonté" à soutenir l'amendement.

"Je suis reconnaissant à la Cour suprême d'avoir rendu au peuple le droit de déterminer une politique publique qui protège la vie des enfants à naître ainsi que leurs mères de la tragédie de l'avortement", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Naumann, 73 ans, était au séminaire en 1973 lorsque la décision Roe a légalisé l'avortement aux États-Unis. Comme d'autres catholiques fervents, il était opposé à l'avortement, mais à l'époque, il était plus concentré sur le mouvement des droits civiques.

Il dit avoir commencé à voir l'avortement sous l'angle des droits civiques en 1984, lorsqu'on lui a demandé de diriger les efforts de l'église contre l'avortement à St Louis. Il estimait que le droit à la vie était fondamental pour les enfants à naître, qui, selon lui, étaient pleinement humains dès le moment de la conception.

"Bien sûr, c'est le droit d'une femme de décider quand porter un enfant, mais une fois que cet enfant est conçu, il y a deux êtres humains qui ont tous deux des droits à ce moment-là", a-t-il déclaré.

L'archevêque a déclaré que le rôle de Saint-Louis lui a appris de nombreuses façons de lutter contre l'avortement, à l'église et au-delà, et il a emporté ces connaissances avec lui alors qu'il gravissait les échelons de la hiérarchie. Il a siégé pendant sept ans au Comité des activités pro-vie des évêques américains, notamment en tant que président.

Il s'est joint aux évêques qui ont déclaré que le président Joe Biden et d'autres dirigeants catholiques qui soutiennent le droit à l'avortement ne devraient pas prendre la communion.

M. Naumann a déclaré avoir une profonde sympathie pour les femmes confrontées à des grossesses non planifiées ou difficiles. Il a été élevé par une mère célibataire, a-t-il dit, après que son père ait été assassiné au travail alors qu'elle était enceinte de Naumann.