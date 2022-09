Les experts britanniques s'attendent à ce que les ventes de logements soient les plus faibles depuis au moins 2012 - RICS

L'organisme du secteur a déclaré que ses membres ont également constaté la plus forte baisse des demandes de renseignements de la part de nouveaux acheteurs depuis avril 2020, au début de la pandémie de COVID, tandis que les prix augmentaient au rythme le plus lent depuis janvier 2021 et devraient se stabiliser.

"Les inquiétudes concernant le contexte économique et la hausse des taux d'intérêt continuent de peser sur la dynamique du marché, la forte activité du début de l'année cédant maintenant la place à une image plus modérée", a déclaré Tarrant Parsons, économiste de la RICS.

La Grande-Bretagne, comme de nombreuses économies occidentales, a connu une flambée des prix de l'immobilier pendant la pandémie de COVID-19, les gens recherchant des logements plus spacieux car ils passaient plus de temps à la maison.

Malgré la fin d'un allégement fiscal sur les achats de maisons, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation des prix à la consommation la plus rapide depuis 40 ans, les principales mesures des prix des maisons en Grande-Bretagne restent supérieures d'au moins 10 % à celles d'il y a un an.

Mais la RICS a déclaré que le solde de son enquête sur les attentes en matière de ventes au cours des 12 prochains mois - qui mesure la différence entre le pourcentage d'enquêteurs prévoyant une hausse et ceux prévoyant une baisse - a chuté à -45 en août, contre -36 en juillet.

Il s'agit de la lecture la plus basse depuis que cette question a été posée pour la première fois en 2012.

Le solde des prix des logements de la RICS a chuté à +53 en août, contre +62 en juillet, chiffre révisé à la baisse, bien en deçà des prévisions des économistes dans un sondage Reuters qui prévoyaient qu'il resterait globalement stable et qu'il serait le plus bas depuis janvier 2021.

Un manque de maisons à vendre maintient les prix à la hausse pour le moment, a déclaré Parsons. La même mesure des prix des maisons pour les 12 prochains mois était tombée à seulement +3.

Un sondage Reuters de la semaine dernière a montré que les économistes prévoyaient que les prix des logements n'augmenteraient que de 1% l'année prochaine, alors qu'ils étaient estimés à 7% pour 2022.