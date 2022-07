Les experts de l'OMS sont divisés sur l'urgence de la variole du singe avant la décision - sources

Le comité, qui s'est réuni jeudi, fournit des conseils au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est chargé de prendre la décision finale quant à la déclaration d'une urgence sanitaire mondiale.

Par le passé, Tedros a toujours suivi la recommandation du comité, mais les sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, ont déclaré qu'il envisageait sérieusement de déclarer le plus haut niveau d'alerte de l'agence malgré l'absence d'opinion majoritaire, en raison de son inquiétude quant à l'urgence de la situation.

L'OMS doit tenir une conférence de presse samedi à 13 heures GMT pour annoncer sa décision finale.

L'étiquette - une "urgence de santé publique de portée internationale" - ne s'applique actuellement qu'à la pandémie de coronavirus et aux efforts en cours pour éradiquer la polio.

Ces dernières semaines, la pression des scientifiques et des experts en santé publique s'est accrue pour que l'OMS et les gouvernements nationaux prennent davantage de mesures concernant la variole du singe. Plus de 14 000 cas ont maintenant été signalés, et cinq décès, dans 71 États membres de l'OMS.

Lorsque le comité s'est réuni pour la première fois à la fin du mois de juin, il n'y avait qu'environ 3 000 cas.

L'alerte de l'OMS sert à tirer la sonnette d'alarme et peut également débloquer des financements et des efforts mondiaux pour collaborer au partage des vaccins et des traitements.

Il existe déjà des traitements et des vaccins efficaces contre la variole du singe, mais ils sont en nombre insuffisant. L'OMS a également déjà fourni des conseils et des mises à jour depuis le début de l'épidémie, début mai.

Lors de la première réunion du comité d'experts, le groupe a déclaré qu'il reconsidérerait sa position sur la déclaration d'urgence si l'épidémie s'intensifiait.

En Europe et aux États-Unis, les cas ont presque entièrement été signalés parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et le comité a également déclaré qu'il reconsidérerait sa position si d'autres groupes commençaient à signaler des cas, notamment des enfants ou d'autres personnes qui ont été plus vulnérables au virus lors de précédentes épidémies dans des pays endémiques.

Vendredi, les États-Unis ont identifié leurs deux premiers cas de monkeypox chez des enfants.

Toute modification du virus lui-même, qui se propage par contact étroit et provoque des lésions et des symptômes semblables à ceux de la grippe, pourrait également susciter une remise en question, a déclaré le comité.

Le groupe est maintenant divisé entre ceux qui pensent qu'une déclaration d'urgence accélérerait les efforts pour contenir la maladie, et ceux qui ne pensent pas qu'elle réponde aux critères parce qu'elle ne s'est pas encore propagée à de nouveaux groupes de personnes ou n'a pas eu un taux de mortalité élevé, ont dit les sources.