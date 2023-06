La Cour suprême des États-Unis a rendu la dernière d'une série d'arrêts défavorables aux syndicats. Certains experts juridiques prédisent que la décision rendra les syndicats qui se lancent dans des grèves plus vulnérables aux poursuites judiciaires, tandis que d'autres estiment que l'impact sera plus modeste.

La décision rendue jeudi par la juge conservatrice Amy Coney Barrett (8 contre 1) permet aux entreprises de poursuivre plus facilement les grèves qui causent certains dommages matériels. L'affaire concernait une grève du syndicat représentant les chauffeurs de camion d'une entreprise de béton appartenant à la société Taiheiyo Cement Corp, basée au Japon, dans l'État de Washington.

Certains experts considèrent que cette décision s'inscrit dans le droit fil de l'histoire de la Cour à majorité conservatrice qui, ces dernières années, a restreint les droits des syndicats et des salariés.

Angela Cornell, professeur de droit du travail à la Cornell Law School, a déclaré qu'il s'agissait d'une "nouvelle décision qui sape la capacité des syndicats à fonctionner".

"Affaiblir le droit de grève en rendant son exercice plus risqué signifie qu'elle réduira le seul moyen de pression dont disposent les syndicats lorsqu'ils négocient avec les entreprises. Il s'agit bien sûr d'un grand pas en avant vers les intérêts des entreprises et contre les intérêts collectifs des travailleurs", a déclaré M. Cornell, qui s'est joint à un mémoire soutenant le syndicat dans cette affaire.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un projet systématique de la Cour suprême visant à limiter les droits collectifs des salariés au nom de la paix sociale, tout en élargissant les armes des employeurs en matière de lock-out et de remplacement permanent au nom des droits de propriété privée et de la libre entreprise", a ajouté Kenneth Dau-Schmidt, professeur de droit du travail et de l'emploi à la Maurer School of Law de l'université de l'Indiana, qui s'est également joint à un mémoire soutenant le syndicat.

Mais selon Benjamin Sachs, professeur de droit du travail et de l'industrie à la Harvard Law School, si les tribunaux inférieurs appliquent fidèlement le raisonnement détaillé dans la décision de M. Barrett, celle-ci "ne portera pas trop atteinte au droit de grève".

"Le tribunal a rendu une décision très restrictive qui semble se limiter aux faits spécifiques d'une affaire impliquant la nature particulière du mélange de béton", a déclaré M. Sachs.

La Cour a statué en faveur de Glacier Northwest Inc., qui a poursuivi une section locale de la Fraternité internationale des Teamsters après qu'un arrêt de travail a contraint l'entreprise à jeter du béton non livré. Les juges ont estimé que les plaintes de l'entreprise n'étaient pas exclues par une loi appelée National Labor Relations Act, au motif que le syndicat n'avait pas pris de "précautions raisonnables" pour prévenir un dommage prévisible et imminent aux biens de l'employeur à la suite de la grève.

DE PLUS EN PLUS DE GRÈVES

Cette décision intervient en un temps utile où les grèves déclenchées par les syndicats américains se multiplient. Selon les données du Bureau américain des statistiques du travail, le nombre de travailleurs américains ayant participé à des grèves et à des activités similaires en 2022 a augmenté de près de 50 % par rapport à l'année précédente.

Selon M. Cornell, cette décision "pourrait freiner la récente augmentation des actions collectives menées par les travailleurs" en exposant les syndicats à un risque accru de poursuites judiciaires en cas de grève.

Dan Altchek, un avocat du cabinet Saul Ewing, basé à Philadelphie, qui représente les employeurs dans les affaires de travail, a déclaré que la décision donnait aux employeurs "une sorte de feuille de route" sur la manière de réduire les chances de rejet des poursuites pour dommages matériels liés à la grève.

"Si de telles poursuites survivent à la motion de rejet du syndicat, le risque de litige pour le syndicat résultant de la grève est considérablement accru", a ajouté M. Altchek.

Certains experts ont souligné que l'arrêt préservait largement l'échafaudage juridique existant pour trancher les cas de préemption du droit du travail de ce type.

L'analyse de la Cour a peut-être modestement abaissé le seuil de protection des syndicats lors de l'examen de l'applicabilité ou de la portée du test "prendre des précautions raisonnables"", a déclaré James Brudney, professeur de droit du travail et de l'emploi à la faculté de droit de l'université Fordham.

M. Brudney a qualifié cet aspect de l'arrêt de "développement relativement mineur" par rapport à la décision plus générale de la Cour de laisser intact son principal cadre d'analyse des conflits du travail de cette nature.

La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice de 6 contre 3, a infligé des revers aux syndicats dans des affaires clés au cours des dernières années.

En 2021, elle a annulé une réglementation agricole californienne visant à aider les syndicats à organiser les travailleurs. En 2018, elle a statué que les non-membres ne pouvaient pas être contraints, comme c'est le cas dans certains États, de payer des cotisations aux syndicats représentant les fonctionnaires, tels que les policiers et les enseignants, qui négocient des conventions collectives avec les employeurs.

M. Brudney a déclaré que la décision de jeudi "n'était pas comparable à cette tendance plus large" de décisions affaiblissant les syndicats.

Anne Marie Lofaso, professeur à la faculté de droit de l'université de Virginie occidentale, a déclaré : "Cette affaire s'inscrit dans la tendance judiciaire à affaiblir les syndicats en réduisant ce qui est considéré comme une activité concertée protégée".

"C'est l'analyse la plus étroite que le tribunal aurait pu faire pour permettre à l'employeur de gagner", a ajouté Mme Lofaso.