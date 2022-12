Les experts en sécurité américains contestent certains aspects des conclusions de l'accident aérien du 737-MAX d'Éthiopie

Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis, dans des commentaires dissidents inclus dans le rapport d'Ethiopian, n'est pas d'accord avec au moins deux conclusions clés de l'enquête sur le crash d'un Boeing 737-MAX.

L'accident a conduit à la mise au sol de jets similaires. Le NTSB est impliqué car Boeing est une société américaine.

Le vol 302 s'est écrasé peu après son décollage d'Addis-Abeba en mars 2019, tuant les 157 personnes à bord.

Le bureau éthiopien d'enquête sur les aéronefs a publié son rapport longtemps retardé vendredi dernier. Il a imputé l'accident à des entrées "non commandées" du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre de Boeing, connu sous le nom de MCAS.

Les entrées, causées par les données défectueuses d'un capteur sous-jacent, ont fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises, entraînant une perte de contrôle alors que les pilotes tentaient de faire face à plusieurs avertissements dans la cabine, selon le rapport.

Mais dans ses commentaires, le NTSB a déclaré qu'il avait découvert que le capteur défectueux avait pu être endommagé par un impact d'oiseau peu après le décollage, une affirmation qui a été ignorée par les enquêteurs éthiopiens.

Les Éthiopiens n'ont trouvé aucune preuve que le capteur ait été endommagé en vol en raison de l'absence d'indices physiques comme un oiseau mort à proximité de la trajectoire du vol, selon leur rapport.

Le NTSB, cependant, a déclaré que le capteur n'a jamais été retrouvé sur le site du crash malgré une recherche partielle par les deux parties une semaine après l'accident.

Boeing a précédemment déclaré que le MCAS était un dispositif de sécurité et que les problèmes identifiés après le crash du vol 302, qui suivait celui d'un avion similaire en Indonésie cinq mois plus tôt, avaient été rectifiés.

Le NTSB a également accusé ses homologues éthiopiens de se concentrer sur les contributions des problèmes de conception à l'accident au détriment de la formation de l'équipage et de sa réaction à la situation d'urgence qui s'est présentée.

"Les discussions sur la gestion des ressources et les performances de l'équipage n'étaient pas encore suffisamment développées dans le projet de rapport final", a déclaré le NTSB.

Les pilotes étaient censés réduire manuellement les gaz après que les données erronées du capteur aient interféré avec la séquence automatique prévue, a-t-il ajouté.

Dans leur rapport, les enquêteurs éthiopiens ont constaté que les membres de l'équipage étaient titulaires d'une licence et qualifiés pour le vol conformément aux règles et normes en vigueur de l'aviation civile éthiopienne, mais qu'ils ont été surpris par le changement sans précédent des événements et par des "alertes déroutantes", et ont imputé tout cela à la conception de l'avion.

"La conscience situationnelle de l'équipage de conduite et sa capacité à percevoir chaque chose dans les moindres détails ont été grandement affectées par le scénario de vol en constante évolution et les alertes déroutantes et les effets sur le poste de pilotage", indique le rapport.

Le bureau d'enquête a renvoyé Reuters à la déclaration du NTSB lorsqu'on lui a demandé d'autres commentaires.

L'accident du vol 302 fait suite à un autre incident survenu cinq mois plus tôt, lorsque le même modèle s'est écrasé en Indonésie, tuant 189 personnes.

Les accidents ont révélé un problème avec un système de l'avion, et le modèle a été cloué au sol dans le monde entier, ce qui a coûté à Boeing quelque 20 milliards de dollars et a donné lieu à des procès qui ont révélé les lacunes du processus de certification.

Les opérateurs ont depuis repris les vols du 737-MAX après les 20 mois d'immobilisation de l'avion. L'Éthiopie a été parmi les derniers pays à remettre en service le 737 MAX.