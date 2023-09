Les activités du producteur de lithium SQM dans le Salar d'Atacama ont obtenu la certification IRMA, a annoncé la société mercredi, ce qui signifie que toutes les installations d'extraction de lithium du Chili ont désormais achevé le processus d'évaluation privilégié par de nombreux fabricants de véhicules électriques.

L'IRMA mesure les performances environnementales et sociales des sites miniers selon les normes rigoureuses établies par l'Initiative for Responsible Mining Assurance.

SQM a obtenu une note de 75 sur 100. L'IRMA lui a attribué de faibles notes pour ses mesures de sécurité et de préparation aux situations d'urgence, mais des notes élevées pour son respect de la biodiversité, ses normes de travail équitables et ses mesures d'atténuation des nuisances sonores.

Sa rivale Albemarle a été certifiée par l'IRMA au début de l'année, mais a reçu une note globale inférieure de 50 en raison de notes faibles pour la santé et la sécurité de la communauté, mais de notes élevées pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, entre autres facteurs.

Le PDG de SQM, Ricardo Ramos, a déclaré dans un communiqué que la décision de l'entreprise de partager les résultats de l'audit "reflète notre volonté d'amélioration et de dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes concernées".

L'IRMA vérifie et certifie, par une tierce partie, les pratiques minières afin de protéger les droits de l'homme, les communautés et l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ford et BMW sont quelques-unes des entreprises qui ont rejoint l'initiative.