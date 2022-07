Les explorateurs de pétrole et les raffineurs font grimper les actions indiennes de plus de 1 % alors que le gouvernement réduit la taxe sur les bénéfices exceptionnels.

L'indice NSE Nifty 50 a gagné 1% à 16.513, à 0345 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 1,2% à 55.439,18.

L'Inde a réduit une taxe exceptionnelle sur les producteurs et les raffineurs de pétrole et exempté l'essence d'une taxe à l'exportation moins d'un mois après avoir imposé les deux taxes.

Reliance Industries a bondi de 4,3%, tandis que les actions des producteurs de pétrole Vedanta Ltd, Oil and Natural Gas Corp, Oil India Ltd ont gagné entre 2,8% et 7,0%.

L'indice énergétique Nifty a gagné 1,7 %.