Les données sur les exportations de poulets brésiliens indiquent que les perspectives sont positives pour le reste de l'année 2024, a déclaré lundi le lobby de la viande ABPA, citant une concurrence plus faible de l'offre américaine et une demande forte et continue des importateurs traditionnels du Moyen-Orient.

Les exportations brésiliennes de poulet se sont élevées en moyenne à 431 400 tonnes métriques par mois jusqu'en juin, soit 0,8 % de plus que la moyenne mensuelle enregistrée pour l'ensemble de l'année 2023, qui était de 428 200 tonnes, selon les données de l'ABPA.

L'absence relative des exportateurs de poulet basés aux États-Unis sur le marché et les ventes régulières à des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont de bons signes pour les fournisseurs du Brésil, le plus grand exportateur de poulet au monde, selon l'ABPA.

Le fait que le Brésil, le plus grand fournisseur de poulet au monde, exporte historiquement plus au cours du second semestre de l'année est également une aubaine.

"Avec un marché intérieur plus attractif, les exportations américaines diminuent, ce qui est une tendance pour les mois et les années à venir", a déclaré Luis Rua, directeur des marchés de l'ABPA, dans une déclaration à Reuters.

Il a ajouté que pour les entreprises brésiliennes, cela signifiait une augmentation des volumes d'exportation destinés aux pays d'Amérique latine, notamment le Mexique et le Chili, ce qui permettait au Brésil de se repositionner sur des marchés stratégiques pour des produits tels que les cuisses et les poitrines de poulet.

En termes de volume, les exportations brésiliennes de poulet ont été les meilleures de l'histoire entre avril et juin, selon l'ABPA.

Cependant, en termes de prix, le tableau n'est pas aussi rose, car les ventes globales de poulet à l'exportation du Brésil ont atteint 4,636 milliards de dollars au premier semestre, soit 10,3 % de moins que les 5,168 milliards de dollars de la même période en 2023, selon les données de l'ABPA.

Les ventes à la Chine, la principale destination, ont également été inférieures au niveau de l'année dernière pour le mois de juin, chutant de 29%, selon ABPA.

Les exportations brésiliennes de porc au cours du premier semestre ont atteint un record de 613 700 tonnes, a indiqué l'ABPA dans un communiqué ultérieur. Alors que les importations chinoises ont ralenti, les ventes de porc brésilien au Japon et aux Philippines ont augmenté, marquant ce que l'ABPA a qualifié de "remodelage" des exportations de porc du pays.