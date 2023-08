Les exportateurs de riz de Thaïlande et du Vietnam renégocient les prix des contrats de vente pour environ un demi-million de tonnes métriques pour les expéditions du mois d'août, selon deux sources commerciales, alors que l'interdiction de l'Inde a resserré l'offre mondiale.

Les exportateurs se précipitent pour couvrir les stocks de riz des agriculteurs qui ont augmenté les prix à la suite d'une hausse du marché mondial, mettant en péril des contrats d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

À la fin du mois dernier, l'Inde a interdit les exportations de riz blanc en raison de l'incertitude entourant la production nationale, ce qui a accru les inquiétudes des importateurs de cet aliment de base en Asie et en Afrique quant à l'approvisionnement alimentaire.

"Les prix ont augmenté depuis que l'Inde a interdit les exportations et il est difficile pour les fournisseurs d'honorer les contrats signés à des prix inférieurs", a déclaré un négociant basé à Singapour, ayant une connaissance directe des négociations.

La Thaïlande et le Viêt Nam, respectivement deuxième et troisième exportateurs mondiaux, devraient expédier plus d'un million de tonnes de riz en août. L'Inde est le plus grand exportateur de riz au monde, représentant environ 40 % des approvisionnements mondiaux.

Les prix mondiaux des principales variétés de riz expédiées dans le monde entier ont augmenté d'environ 80 dollars par tonne métrique depuis que l'Inde a imposé l'interdiction le 20 juillet, ont-ils déclaré.

Les prix du riz thaïlandais brisé à 5 % < RI-THBKN5-P1> ont grimpé à 625 dollars la tonne métrique, contre 545 dollars il y a environ deux semaines, tandis que la variété similaire du Vietnam < RI-VNBKN5-P1> a grimpé à 590 dollars la tonne métrique, contre 515 à 525 dollars.

"Les prix actuels sont bien plus élevés que les prix contractuels", a déclaré un négociant à Ho Chi Minh Ville. "La hausse des prix à l'exportation a entraîné une forte augmentation des prix du paddy sur le marché intérieur. Plusieurs négociants s'empressent maintenant d'accélérer leurs achats auprès des agriculteurs."

Les importateurs, dont les Philippines, chercheront probablement à conclure des accords directs avec les gouvernements des pays exportateurs afin de garantir l'approvisionnement en denrées alimentaires.

Les Philippines vont augmenter leurs stocks de riz, y compris les importations, le gouvernement encourageant les négociants privés à accélérer leurs achats, a déclaré mardi un haut fonctionnaire de l'agriculture. (Reportage de Naveen Thukral ; Reportage complémentaire de Khanh Vu à Hanoi, édition de David Evans)