Les exportations allemandes dépassent les attentes malgré le refroidissement de l'économie mondiale

Les exportations allemandes ont augmenté légèrement plus que prévu en août, malgré le refroidissement de l'économie mondiale, la hausse des taux d'intérêt et les pénuries de matériaux, a déclaré mercredi l'office des statistiques.

Une demande plus forte des États-Unis et de la Chine a contribué à pousser les exportations à 133,1 milliards d'euros (132,59 milliards de dollars) en août, en hausse de 1,6 % par rapport au mois précédent.

Les importations ont également augmenté plus que prévu, avec une hausse de 3,4 % à 131,9 milliards d'euros, soit le septième mois consécutif de croissance.

Un sondage Reuters avait prévu une hausse de 1,1 % en glissement mensuel, tant pour les exportations que pour les importations.

Les analystes ont salué les chiffres du mois d'août mais ont prévenu que, dans un contexte de perspectives économiques moroses, les exportations pourraient devenir un frein à la croissance.

Les coûts élevés de l'énergie dus à la guerre en Ukraine ralentissent la production intérieure, ce qui aura un effet négatif sur les exportations, a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef de VP bank.

"Avec sa forte industrie d'exportation, l'économie allemande est particulièrement exposée à l'adversité économique mondiale", a-t-il déclaré.

L'excédent commercial allemand corrigé des variations saisonnières a été inférieur aux attentes en août, à 1,2 milliard d'euros, selon l'office des statistiques, alors que les prévisions des analystes étaient de 4 milliards d'euros.

"La guerre en Ukraine a réussi à faire ce que rien d'autre n'avait réussi auparavant : faire disparaître le fameux excédent commercial allemand", a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING.

"Toutefois, malheureusement, il ne s'agit pas d'une 'bonne' disparition de l'excédent commercial, due à une demande intérieure plus forte, mais plutôt d'une 'mauvaise' disparition, due aux prix élevés de l'énergie et à des exportations structurellement plus faibles", a-t-il ajouté.

Un tableau détaillé des exportations et importations allemandes est disponible sur le site de l'office des statistiques. (1 $ = 1,0038 euros) (Reportage de Rene Wagner et Miranda Murray ; édition de Paul Carrel et Kim Coghill)