Les exportations allemandes rebondissent en avril après l'impact de la guerre en Ukraine

Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en avril, la plus grande économie d'Europe s'appuyant sur le commerce avec les États-Unis et la zone euro pour se remettre des premiers effets de la guerre en Ukraine, selon des données gouvernementales publiées vendredi.

Les exportations ont augmenté de 4,4 % par rapport au mois précédent, a déclaré l'Office fédéral de la statistique, soit près de trois fois la hausse de 1,5 % prévue par les économistes dans un sondage Reuters.

En mars, les exportations avaient chuté de 3 %.

Le coup de pouce à l'économie allemande, axée sur les exportations, est intervenu malgré l'effondrement du commerce avec la Russie au cours des derniers mois en raison des sanctions sévères imposées par l'Occident dans le but de punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

Les exportations de l'Allemagne vers la Russie ont chuté de 10 % en avril après avoir dégringolé de 60 % en mars, selon l'office des statistiques.

Les importations ont également augmenté plus que prévu en avril, de 3,1 %, après une hausse de 3,2 % en mars, a indiqué l'office des statistiques.

L'économiste en chef d'ING, Carsten Brzeski, a qualifié les données commerciales d'avril de "bonne surprise".

"Les exportations allemandes ont défié les nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact économique de la guerre en Ukraine. Du moins pour l'instant", a-t-il déclaré.

Cependant, les Chambres de l'industrie et du commerce (DIHK) ont averti que cette embellie pourrait être de courte durée.

"Le moteur des exportations tourne à plein régime", a déclaré le chef du commerce extérieur de la DIHK, Volker Treier, ajoutant que la croissance d'avril était uniquement due à l'augmentation des prix des exportations, qui avaient en fait baissé en termes réels.

Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement étaient à venir - mais avec un certain retard - en raison des blocages COVID de la Chine qui ont duré des semaines, a déclaré Treier.

Le DIHK s'attend à ce que les exportations allemandes stagnent dans l'ensemble en 2022. (Reportage de Rachel More et Rene Wagner, édition de Miranda Murray et Hugh Lawson)