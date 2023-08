Les exportations allemandes ont stagné en juin, avec une augmentation plus faible que prévu de 0,1% par rapport au mois précédent, selon les données de l'office fédéral des statistiques.

Un sondage Reuters avait prédit une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel.

"Le commerce n'est plus le moteur de croissance solide et résistant de l'économie allemande qu'il était, mais plutôt un frein", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING.

Les frictions dans la chaîne d'approvisionnement, une économie mondiale plus fragmentée et la capacité croissante de la Chine à produire des biens qu'elle achetait auparavant à l'Allemagne sont autant de facteurs qui ont pesé sur les exportations en juin, a ajouté M. Brzeki.

Les importations ont chuté de 3,4 % au cours du mois, selon les données de l'office des statistiques.

La balance du commerce extérieur a affiché un excédent de 18,7 milliards d'euros (20,45 milliards de dollars) en juin, contre 14,6 milliards d'euros (chiffre légèrement révisé) le mois précédent.

Les exportations vers les pays de l'Union européenne ont augmenté de 1,3 % au cours du mois, tandis que les exportations vers les États-Unis ont diminué de 0,2 % et que les exportations vers la Chine et la Russie ont baissé de 5,9 % et de 2,3 %, respectivement, selon l'office.

"Depuis la fin de la pandémie, les volumes d'exportation mondiaux font du surplace", a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef chez VP Bank Group, ajoutant que la forte baisse des exportations vers la Chine en particulier devrait être considérée comme un signal d'alarme pour l'économie mondiale.

Le sentiment de l'industrie exportatrice allemande s'est légèrement détérioré en juillet, selon une enquête de l'institut Ifo publiée la semaine dernière.

"La demande étrangère évolue plutôt faiblement", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo. "C'est aussi le résultat d'une politique monétaire restrictive aux États-Unis et en Europe, dont les effets se font progressivement sentir.

L'office des statistiques publie des données économiques plus détaillées sur son site web.

(1 dollar = 0,9146 euro)