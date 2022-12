Les exportations canadiennes ont augmenté en octobre grâce à la faiblesse du dollar

L'excédent commercial du pays avec le monde a augmenté à 1,21 milliard de dollars canadiens (888,53 millions de dollars) en octobre, selon Statistique Canada, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions des analystes qui prévoyaient un excédent de 1,20 milliard de dollars canadiens.

Les exportations ont augmenté de 1,5 %, aidées par une hausse des exportations de produits médicinaux ainsi que de lingots et de pièces d'or vers les États-Unis, selon Statscan. En volume, les exportations ont augmenté de 0,1 %.

Les importations ont augmenté de 0,6 %, mais ont diminué de 0,9 % en volume. Les véhicules et pièces automobiles ainsi que les produits minéraux métalliques et non métalliques ont été à l'origine des gains, tandis que les importations de produits énergétiques ont également augmenté, soutenues par l'arrivée de pétrole brut américain.

"L'excédent commercial du Canada en matière de marchandises s'est élargi en octobre, la faiblesse du dollar canadien ayant donné un coup de pouce. Pourtant, les volumes commerciaux semblent avoir contribué à la croissance au cours du mois", a déclaré Shelly Kaushik, économiste à BMO Marchés des capitaux, dans une note.

Une grande partie du commerce du Canada se fait en dollars américains, ce qui signifie que les valeurs converties sont plus élevées lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar américain. Exprimées en dollars américains, les exportations canadiennes ont diminué de 1,3 % en octobre, et les importations de 2,2 %, selon Statscan.

"Le niveau essentiellement inchangé des volumes d'exportation en octobre, malgré un gros coup de pouce des exportations agricoles plus élevées, suggère que le secteur commence à avoir des difficultés dans un contexte de demande extérieure plus faible", a déclaré Stephen Brown, économiste principal pour le Canada chez Capital Economics.

Les exportations de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits alimentaires intermédiaires ont augmenté de 10,2 % en octobre pour atteindre un niveau record de 5,5 milliards de dollars canadiens, grâce au canola et au blé. La hausse des exportations de canola, d'oléagineux et de blé a également contribué à un bond de 25,4 % des exportations vers la Chine, qui ont atteint un niveau record de 3,3 milliards de dollars canadiens en octobre.

Le dollar canadien se négociait à 1,3625 pour le billet vert, soit 73,39 cents américains, en baisse de 0,3 % pour la journée.

(1 $ = 1,3618 dollar canadien)