Les exportations de la Chine ont augmenté de 7,6% en valeur en glissement annuel en mai, tandis que les importations ont augmenté de 1,8%, ont montré les données douanières vendredi.

Un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes prévoyait une croissance de 6,0 % des exportations et de 4,2 % des importations, contre respectivement 1,5 % et 8,4 % le mois précédent.

Au cours des derniers mois, une multitude de données ont montré que différents pans de l'économie de 18 600 milliards de dollars se redressaient à des rythmes différents.

Alors que la croissance du premier trimestre a dépassé les prévisions et que les données solides sur les exportations et la production du mois de mars ont suggéré que l'amélioration de la demande mondiale pourrait soutenir les efforts des autorités pour remettre l'économie sur une trajectoire plus équilibrée, des indicateurs plus récents reflétant la faiblesse de la consommation intérieure ont érodé une grande partie de l'optimisme antérieur. (Reportage de Joe Cash, édition de Shri Navaratnam)