Les exportations chinoises d'essence pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis 8 ans en février en raison de la reprise de la demande intérieure

Les raffineurs du deuxième consommateur mondial de pétrole ont commencé à réduire les exportations de carburant raffiné en janvier, alors que la demande locale rebondissait, inversant ainsi la hausse des exportations au quatrième trimestre de 2022.

La baisse des exportations d'essence de la Chine va probablement resserrer les approvisionnements régionaux avant le pic de la saison estivale de conduite dans les pays de l'hémisphère nord, entraînant les marges de raffinage en Asie à la hausse, car les acheteurs paient des prix plus élevés pour décrocher les cargaisons.

Les exportations d'essence de la Chine en février ont été estimées entre 285 000 tonnes et 360 000 tonnes, en baisse par rapport aux 840 000 tonnes estimées pour janvier, selon deux cabinets de conseil basés en Chine et deux sources commerciales.

Il s'agirait du chiffre le plus bas depuis les exportations d'essence de 224 000 tonnes en février 2015, selon les données des douanes chinoises.

Les exportations ont diminué alors que le trafic routier dans les grandes villes chinoises a retrouvé ou dépassé les niveaux de l'année précédente, les flux de migrants pendant la période du festival du Nouvel An lunaire atteignant un niveau record depuis cinq ans, ont montré les données de trafic en temps réel de Baidu.

Les flux de migrants en Chine pendant le festival du Nouvel An lunaire https://www.reuters.com/graphics/CHINA-TRAVEL/HOLIDAY/mypmokbxgpr/chart.png

Embouteillages dans les principales villes chinoises au cours de la première semaine de février

La circulation est normale et il n'y a plus de restrictions, de sorte que la consommation intérieure d'essence a été élevée pendant la saison annuelle des voyages du Nouvel An chinois, a déclaré Emma Li, analyste du marché pétrolier chinois chez Vortexa.

Les niveaux de stockage commercial après les vacances sont également probablement bas, ce qui limite les expéditions à l'exportation, a déclaré Li.

Les prix de l'essence de référence en Asie se négocient au-dessus de 10 $ le baril depuis la mi-janvier - un sommet de six mois - principalement en raison de la baisse de l'offre chinoise et d'une certaine demande d'arbitrage opportuniste en provenance des États-Unis.

Cracks d'essence en Asie https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/gkvlwxlxapb/asia%20gasoline%20cracks%2013%20jan.PNG

Les exportations maritimes de carburéacteur de la Chine pourraient également chuter en février à 400 000 tonnes contre environ 500 000 tonnes en janvier, ont estimé deux autres négociants basés à Singapour.

La demande intérieure augmente avec un nombre hebdomadaire de passagers aériens dépassant les 10 millions depuis fin janvier, le plus élevé depuis au moins 10 mois, selon le fournisseur de données de vol VariFlight.

La semaine dernière, le nombre de passagers aériens intérieurs était à 86 % du niveau pré-pandémique, selon VariFlight.

Toutefois, la reprise des vols internationaux fera augmenter la demande de ravitaillement des avions dans les aéroports chinois - comptabilisée dans les exportations - faisant passer les exportations totales de kérosène de février à 1,83 million de tonnes, contre 1,2 million le mois dernier, selon la société de conseil JLC.

Nombre hebdomadaire de passagers aériens domestiques en Chine https://www.reuters.com/graphics/CHINA-TRAVEL/AIR/byprlkellpe/chart.png

LES EXPORTATIONS DE DIESEL RESTENT ÉLEVÉES

Pendant ce temps, les exportations chinoises de diesel devraient se maintenir au-dessus de 2 millions de tonnes, car la demande intérieure saisonnière pour le carburant industriel et pour camions reste terne, selon les sociétés de conseil Wood Mackenzie, Longzhong et JLC.

Cela portera les exportations combinées de février de diesel, d'essence et de carburéacteur entre 3,9 millions et 4,15 millions de tonnes, à peu près stables par rapport à janvier, selon la gamme d'estimations des sociétés de conseil.

L'accalmie habituelle de la demande hivernale de diesel en Chine a conduit à des activités limitées de stockage intérieur, les raffineurs chinois étant davantage incités à expédier le carburant à l'étranger avec de meilleures marges, a déclaré un analyste commercial basé en Chine.

Les importants volumes d'exportation continueront de peser sur les marges du diesel asiatique, qui ont baissé de 18 % au cours du mois dernier malgré les craintes d'une offre restreinte suite à l'embargo et au plafonnement des prix des produits raffinés russes à partir du 5 février.

Asie gasoil fissures https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zgvobbwgwpd/Gasoil%20cracks%209%20Dec.PNG