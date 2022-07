Les exportations chinoises de combustibles marins au premier semestre 2022 ont baissé de 7 % par rapport à l'année précédente, alors que les blocages affectent le commerce.

Les exportations pour le premier semestre 2022 ont totalisé 9,09 millions de tonnes, contre 9,81 millions de tonnes un an plus tôt, les ventes de combustible de soute ayant été frappées par le ralentissement induit par le lockdown COVID-19 qui a perturbé le commerce.

La baisse des exportations de fioul à 0,5 % de soufre correspondait également à une chute de la production des raffineries du pays, qui a enregistré la première baisse annuelle depuis au moins 2011.

Les exportations de marchandises de la Chine ont augmenté au rythme le plus rapide en cinq mois en juin, les usines ayant redémarré après la levée des restrictions COVID-19, mais un fort ralentissement des importations, de nouvelles flambées de virus et des perspectives mondiales de plus en plus sombres laissent présager une route cahoteuse pour l'économie.

En raison de l'amenuisement de l'offre nationale et de la hausse des marchés mondiaux, les prix moyens du VLSFO en Chine ont grimpé des trois quarts pour atteindre 859 $ la tonne entre janvier et juin sur une base livrée au port de Zhoushan, la principale plate-forme de soutage de la Chine, selon le cabinet de conseil en matières premières chinois JLC.

Pendant ce temps, les importations de fuel dans les entrepôts sous douane, y compris les produits à haute et à basse teneur en soufre, ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de l'année à 636 042 tonnes le mois dernier, mais sont restées inférieures de 15 % à celles de juin 2021, selon les données de l'Administration générale des douanes chinoises.

Les importations dans la catégorie du commerce général, cependant, ont chuté au plus bas depuis le début de l'année à environ 192 000 tonnes le mois dernier, mais les importations pour la période de janvier à juin ont grimpé de 137 % par rapport à l'année précédente.

Les importations de cette catégorie sont principalement effectuées par des entreprises pétrochimiques et des raffineurs indépendants en tant que charge d'alimentation.

Le tableau ci-dessous présente les importations et les exportations de fuel domestique de la Chine, toutes exprimées en tonnes métriques.

La colonne des exportations dans le cadre du commerce de stockage sous douane capte en grande partie les ventes de mazout à faible teneur en soufre de la Chine pour le soutage le long de sa côte.

Exportations sous douane a/a pct

stockage

de stockage

Janvier 2.329.677 40

Février 1 314 684 -3,8

Mars 1 418 758 -15,5

Avril 1 217 794 -35,7

Mai 1 404 540 -9,4

Juin 1.408.737 -15

Importations ordinaires cautionnées Total en pourcentage annuel

Commerce stockage commerce

Janvier 202 456 620 707 823 163 7,2

Février 317.825 547.894 865.720 -11.1

Mars 415 471 560 420 975 892 4,2

Avril 360 049 346 856 706 906 -20.4

Mai 531 450 500 452 1 031 902 -2,6

Juin 191.636 636.042 827.678 -17