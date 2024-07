Les exportations chinoises de plomb raffiné ont atteint le mois dernier leur niveau le plus bas depuis septembre 2022, le manque de matières premières ayant limité la production nationale. Elles devraient rester déprimées pendant encore quelques mois au moins, ont déclaré lundi les acteurs de l'industrie.

En juin, la Chine a exporté 1 362 tonnes métriques de plomb raffiné, soit une baisse de 91% par rapport aux 15 215 tonnes de juin dernier, selon les données douanières publiées samedi.

Dans le même temps, les importations de ce métal ont atteint leur niveau le plus élevé depuis août 2023, soit 525 tonnes, selon les données.

"La pénurie de concentré de plomb et de batteries de plomb (déchets) a entraîné de faibles marges ou des pertes financières pour les fonderies, ce qui a entraîné des réductions généralisées dans les fonderies en Chine", a déclaré l'analyste Dina Yu de la société de conseil et de recherche CRU Group.

La production de plomb en Chine a chuté de 3,7 % en glissement annuel au cours du premier semestre de cette année pour atteindre 3,88 millions de tonnes, selon les données du Bureau national des statistiques de Chine. En revanche, la production a augmenté de 4 % en 2022 et de 11,2 % en 2023, selon les données.

Les importations de plomb affiné ont augmenté en raison de la différence de prix entre le Shanghai Futures Exchange (SHFE) - le principal marché à terme chinois pour les métaux de base - et la bourse de référence mondiale, le London Metal Exchange (LME).

"La hausse récente des prix du plomb au SHFE est plus forte que celle des prix du plomb au LME, ce qui entraîne un arbitrage négatif pour les exportations de plomb et un avantage pour les importations de plomb affiné", a ajouté M. Yu.

Un négociant basé en Chine a déclaré avoir reçu un nombre croissant de commandes d'achat, mais qu'il n'y avait pas assez de cargaisons pour répondre à la demande.

Le plomb est le métal le plus performant du complexe des métaux de base sur le SHFE, avec une hausse de 25 % depuis le début de l'année, suivi par l'étain (19 %) et le cuivre (9 %). Le contrat du premier mois le plus négocié a atteint un niveau record le 18 juillet à 19 595 yuans (2 694 dollars) la tonne.

Le contrat de plomb à trois mois du LME, quant à lui, n'a augmenté que de 3 % depuis le début de l'année.

Le resserrement de l'offre de concentré au niveau mondial a fait baisser les frais de traitement (TC) pour le plomb en Chine à 600 yuans la tonne au 1er juillet, le plus bas en quatre ans, selon les données mensuelles du Shanghai Metals Market (SMM) fournies sur LSEG Workspace. < SMM-LDCONC-DOM>

Les CT pour le concentré de plomb importé sont tombés encore plus bas, à 10 dollars la tonne, le 1er juillet, le plus bas depuis au moins 2014, ont montré les données du SMM. < SMM-LDCONC-IMP>

Les acheteurs chinois ont également importé plus de lingots de plomb - un plomb raffiné de qualité inférieure - comme source alternative de matière première, a déclaré Yu.

Les données douanières ont montré que la Chine a importé 6 010 tonnes de lingots de plomb en juin, le plus élevé depuis juillet 2019.

Yu et deux négociants s'attendent à ce que la tendance à la hausse des importations de plomb et à la baisse des exportations se poursuive, voire s'intensifie en juillet.

(1 $ = 7,2730 yuans chinois renminbi)