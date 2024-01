Les exportations chinoises de terres rares en 2023 ont augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente, ont montré les données douanières vendredi, stimulées par des prix compétitifs et une demande croissante à l'étranger de la part des fabricants de véhicules électriques et d'autres secteurs de haute technologie.

Le plus grand producteur mondial de terres rares a expédié 52 307 tonnes métriques de ces minéraux à l'étranger l'année dernière, selon les données de l'Administration générale des douanes.

Selon les analystes, la demande de terres rares s'est accélérée avec le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle, de l'énergie éolienne et des climatiseurs à inverseur. Les minéraux sont également largement utilisés dans les lasers, les équipements militaires et l'électronique grand public.

La Chine s'est engagée dans une bataille de plus en plus intense pour le contrôle des minéraux critiques et a introduit l'année dernière des restrictions sur les exportations de germanium, de gallium et de certains produits à base de graphite, qui sont utilisés dans les semi-conducteurs et les batteries des véhicules électriques.

Cela a ravivé les craintes que les terres rares ne soient la prochaine cible, ce qui a provoqué une ruée sur les achats.

L'Europe et les États-Unis tentent de se défaire de leur dépendance à l'égard des terres rares produites par la Chine, qui représente près de 90 % de la production raffinée mondiale.

L'augmentation de la demande a toutefois été plus lente que celle de l'offre, ce qui a pesé sur les prix pendant la majeure partie de l'année dernière, bien que les craintes de perturbations de l'offre, alimentées par une suspension de l'exploitation minière au Myanmar, aient poussé les prix à un plus haut de 20 mois en septembre dernier.

La Chine a fixé son quota d'extraction de terres rares pour 2023 à 255 000 tonnes métriques et son quota annuel de fusion et de séparation à 243 850 tonnes, tous deux en hausse de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

Le prix au comptant de l'oxyde de praséodyme et de néodyme à la fin de l'année dernière était en baisse de 34 % par rapport à l'année précédente, à 457 500 yuans la tonne, selon les données de la société de conseil Shanghai Metals Market (SMM).

Les exportations chinoises des 17 minéraux classés comme terres rares ont chuté de 18,24% en décembre par rapport au mois précédent, pour atteindre 3 439 tonnes, selon les données. Il s'agit d'une baisse de 20 % par rapport à décembre 2022.

Le mois dernier, les importations chinoises de terres rares ont augmenté de 45 % sur l'année, à 16 381 tonnes, tandis que le total de 2023 a augmenté de 44,8 % par rapport à l'année précédente, à 175 853 tonnes, selon les données des douanes.