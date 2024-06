Les exportations chinoises ont augmenté plus rapidement et pour un deuxième mois en mai, ce qui suggère que les propriétaires d'usines parviennent à trouver des acheteurs à l'étranger et soulage quelque peu l'économie qui s'efforce de mettre en place une reprise durable dans un contexte de crise immobilière prolongée.

Les expéditions de la deuxième économie mondiale ont augmenté de 7,6 % en glissement annuel le mois dernier, selon les données douanières de vendredi, dépassant les prévisions d'un sondage Reuters auprès des économistes, qui tablaient sur une augmentation de 6 %, et la hausse de 1,5 % observée en avril.

Les importations ont augmenté de 1,8 % en mai, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 8,4 % enregistré le mois précédent.

Au cours des derniers mois, une multitude de données ont montré que différents pans de l'économie de 18 600 milliards de dollars se rétablissaient à des rythmes différents, ce qui a accru l'incertitude quant aux perspectives d'avenir.

Alors que la croissance du premier trimestre a dépassé les prévisions et que les données solides sur les exportations et la production du mois de mars ont suggéré que l'amélioration de la demande mondiale pourrait aider les autorités à remettre l'économie sur une trajectoire plus équilibrée, des indicateurs plus récents reflétant la faiblesse de la consommation intérieure ont érodé une grande partie de l'optimisme antérieur.

La crise prolongée du secteur immobilier reste le principal frein à l'économie chinoise, le manque de confiance des investisseurs et des consommateurs nuisant à la consommation intérieure et à l'activité des entreprises.

Pour ajouter aux inquiétudes des décideurs politiques, les sous-indices des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation d'une enquête sur les propriétaires d'usines menée par le Bureau national des statistiques pour le mois de mai ont de nouveau basculé dans la contraction après deux mois de croissance.

Toutefois, les données commerciales de vendredi devraient donner un peu de répit aux autorités, qui poursuivent leurs efforts en vue de favoriser une reprise économique généralisée.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024, conformément à l'objectif de croissance de Pékin d'"environ" 5 %, mais a mis en garde contre les risques que les problèmes immobiliers font peser sur l'économie.

L'excédent commercial de la Chine a atteint 82,62 milliards de dollars le mois dernier, contre une prévision de 73 milliards de dollars et 72,35 milliards de dollars en avril.